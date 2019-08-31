Venezuela hükümetinden Kolombiya'ya sert cevap

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, Venezuelalı mevkidaşı Nicolas Maduro'yu isyancı liderlere sığınacak yer sağlamakla suçlamasını "tam bir yüzsüzlük ve değersiz bir şekilde yapılan olağan dışı bir durum" olarak niteledi.

Dışişleri Bakanı Arreaza, düzenlediği basın toplantısında, hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamayı okudu.

Arreaza, Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) bazı liderlerinin tekrar silahlanma kararından dolayı Venezuela hükümetinin oldukça endişeli olduğunu belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque'nin aldığı kararların taraflı olduğunu ve bu kararların hem FARC ile imzalanan barış anlaşmasına hem de insan haklarına saygı duymadığını belirten Arreaza, şöyle devam etti:

"Ivan Duque'nin tam bir yüzsüzlük ve değersiz bir şekilde, barış sürecinin parçalanması, Kolombiya hükümetinin kendi halkı ve bütün dünya karşısında verdiği sözleri yerine getirememesi gibi bizzat kendi sorumluluğundaki meseleleri, üçüncül ülke ve şahıslara yüklemesi olağan dışı bir durumdur. Bu durumun, yalnızca Kolombiya'da günlük hayatı değil aynı zamanda Güney Amerika'daki bölgesel barışı ve güvenliği de riske attığını belirtmek gerekir."