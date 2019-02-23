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Venezuela, Kolombiya sınırına asker yığdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

Venezuela, ABD’den gelen insani yardımların yurda girmesine mani olmak için Venezuela’yı Kolombiya’ya bağlayan 3 köprüyü geçici olarak kapattı.

Venezuela, ABD’den gelen insani yardımların yurda girmesine mani olmak için Venezuela’yı Kolombiya’ya bağlayan 3 köprüyü geçici olarak kapattı. Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro’nun emri üzerine Kolombiya sınırına ordu birlikleri konuşlandırılıyor.
Venezuela’da kendisini ülkenin geçici başkanı olarak ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido insani yardımların cumartesi günü ülkeye ulaşamaya başlayacağını açıkladı. ABD’nin gönderdiği insani yardım malzemeleri Brezilya’nın Rorarima, Kolombiya’nın Cucuta ve Karabiyan adalarının Curacao şehirlerindeki lojistik merkezlerinde stoklandı.
Ülkesinin Kolombiya ve Brezilya sınırlarını kapayacağını söyleyen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD’nin insani yardım gönderme bahanesiyle ülkesinin bağımsızlığı ve egemenliğini yıkmak istediğini söyledi.
Maduro, Washington’un Venezuela’ya müdahalesini haklı göstermek için uydurduğu insani krize karşı mücadele ettiklerini Karakas’ın böyle bir yardımın ülkeye sokulmasına müsaade etmeyeceğini söyledi.

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