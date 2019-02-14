HABER

Venezuela krizi ile ilgili Trump'tan yeni açıklama: Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2019 03:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki son gelişmeler hakkında, "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Kendi sınırımıza bu kadar yakın bir ülkede bunları görmekten dolayı hiç mutlu değilim. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" dedi.

Venezuela krizi ile ilgili Trump'tan yeni açıklama: Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz

Beyaz Saray'da Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez ile görüşen ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te bir kez daha Venezuela hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'da büyük bir kaos olduğunu ifade eden Trump, "Kendi sınırımıza bu kadar yakın bir ülkede bunları görmekten dolayı hiç mutlu değilim. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

Kolombiya'nın kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Trump, diğer Latin Amerika ülkelerinin de Venezuela'da bir değişim görmek istediğini söyledi.

Venezuela'da halkın açlıktan ölme noktasına geldiğini savunan Trump, "Bulunduğumuz pozisyonla ilgili olarak birçok Latin Amerika ülkesinden de destek alıyoruz. (Juan Guaido) Cesur bir adam ve yaptıkları cesurca şeyler." görüşünü dile getirdi.

'HİÇBİR ZAMAN ASKERİ ÇÖZÜMÜ DÜŞÜNMEDİM'

Venezuela'ya askeri bir çözümün ihtimal dahilinde olup olmadığı sorulan Trump, "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevi bırakmaması durumunda, ABD'nin birçok yedek planı olduğunu belirten Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Hiçbir zaman öyle bir şey söylemedim." diye yanıt verdi.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) da aynı yönde adım atmıştı.

Rusya, Küba, Çin, Meksika, Türkiye, ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini açıklamıştı.

'HÜKÜMETİN YENİDEN KAPANMASI BERBAT BİR ŞEY OLURDU'

Trump ayrıca, federal hükümetin yeniden kapanmasını istemediğini ve Meksika sınırına duvar konusunun yapıcı bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Henüz Kongreden önüne ilgili tasarının gelmediğini kaydeden Trump, "Hükümetin yeniden kapanması berbat bir şey olurdu." değerlendirmesini yaptı.

ABD Kongresi, Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvarın finansmanı için onay vermeyince federal hükümet 35 günlüğüne kapanmıştı. (AA)

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Trump'ı zora sokacak tasarı! Verilen tüm destek kesilebilir!Trump'ı zora sokacak tasarı! Verilen tüm destek kesilebilir!
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü var!Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Venezuela Beyaz Saray kolombiya

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'ı zora sokacak tasarı! Verilen tüm destek kesilebilir!

Trump'ı zora sokacak tasarı! Verilen tüm destek kesilebilir!

Makedonya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 13 ölü

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü var!

Fark eder etmez harekete geçtiler! İsrail'i karıştıran savaş hatası!

Fark eder etmez harekete geçtiler! İsrail'i karıştıran savaş hatası!

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İran Devrim Muhafızları'na yönelik intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.