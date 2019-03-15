"Venezuela meselesi turnusol kağıdı gibi"

DİLDAR BAYKAN - AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, "Venezuela meselesi aslında ilginç bir mesele, bir parça turnusol kağıdı gibi. Türkiye'nin uluslararası alanda yaşadığı haksız ithamlar gibi, Venezuela meselesinde de birden bire insan hakları ve demokrasi yönünde herkes bir heyecanla ortaya çıkıyor." dedi. Kan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde devam eden Kadının Statüsü Komisyonu çerçevesinde Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Başkanı olarak geldiği New York'ta AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Canan Kalsın'ın BM'deki toplantılarını da takip ettiklerini belirten Kan, Parlamenterler ve BM Kadın Birimi (UN Women) tarafından kadın parlamenterler için düzenlenen toplantılara katıldıklarını anlattı. Kan, BM'deki temasları konusunda "Biz Parlamentolararası birlik olarak yaptığımız görüşmelerde, güzel tecrübeleri paylaşmaya çalıştık. Hem sosyal hizmetler hususunda hem de kadınlara, gençlere ve ailelere yönelik Türkiye'de yaptığımız sosyal hizmetlerle alakalı bilgi verdik. İyi bir tecrübe paylaşımında bulunduk ve bu diğer parlamenterler arasında çok ilgi çekti." diye konuştu.

- "Kadın temsil oranında son 15 yılda çok büyük gelişme var" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere Türkiye'nin kadın temsili konusunda henüz istenilen noktada olmadığını dile getiren Kan, "Parlamentoda kadın temsil oranımız şu an yüzde 17,4 ama genel olarak baktığımızda son 15 senede çok büyük bir gelişme var. Dünyada da temsil ortalaması yüzde 24. Onu da yakalamamıza ve inşallah geçmemize az bir oran kalmış durumda." diye konuştu. BM'de katıldığı toplantılarda çalışılan bir diğer konunun da siyaset ve parlamento hayatında kadına karşı şiddet olduğunu kaydeden Kan, Avrupa Kadın Birliği ve Parlamentolararası Birlik Grubu'nun yaptığı bir çalışma çerçevesinde, Avrupa'daki kadın parlamenterler ve parlamento çalışanlarının 5'te 4'ünün fiziksel ya da sözlü tacize maruz kaldığının ortaya çıktığına işaret etti. Kan, "Biz Türkiye'de geçirmiş olduğumuz kanunlarla, bunu hem cezai müeyyideyi artırmak hem de hadise olmadan önce önüne geçmek konusunda örnek bir durumdayız. Ama bakıyoruz ki bu durum, bir dünya meselesi. Avrupa parlamentolarında kadınların yaşamış olduğu şiddet oranı, kadın milletvekili ve kadın çalışanların yaşamış olduğu şiddet oranı gerçekten insanı şaşırtıyor." dedi.

- "Venezuela meselesi, bir parça turnusol kağıdı gibi" BM'de yaklaşık iki hafta önce de "çok taraflılık" konusunda toplantılara katıldığını ve burada Venezuela krizinin de gündeme geldiğini belirten Kan, şu ifadeleri kullandı: "Venezuela meselesi aslında ilginç bir mesele, bir parça turnusol kağıdı gibi. Türkiye'nin uluslararası alanda yaşadığı haksız ithamlar gibi, Venezuela meselesinde de birden bire insan hakları ve demokrasi yönünde herkes bir heyecanla ortaya çıkıyor. Bazı ülkeler, Venezuela'da seçilmiş demokratik ve seçimle başa gelmiş bir cumhurbaşkanına karşı başka bir lideri destekler durumdalar." Çok taraflılık toplantısında Suriye ve Mısır meselelerini gündeme getirdiklerini vurgulayan Kan, "Suriye'de yarım milyon insan katledilmişken, 6 milyon insan da yerinden edilmişken dünyanın buna sessiz kalmasını, Mısır'daki darbeye sessiz kalmasını, buna rağmen Venezuela'da birden bire demokrasi ve insan hakları savunucusu olmasının aslında ne kadar çelişkili olduğunu anlatmaya çalıştık." diye konuştu.