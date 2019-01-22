Venezuela'da ayaklanma çağrısı yapan 27 asker tutuklandı

CARACAS (AA) - Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti karşıtı ayaklanma çağrısı yapan ulusal muhafız birliğinden 27 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Cabello, yayınladıkları video ile hükümet karşıtı ayaklanma çağrısı yapan ulusal muhafız birliğine bağlı 27 askerin tutuklandığını ve daha fazla kişinin tutuklanabileceğini belirtti.

Yetkililer, 25 askerin Ulusal Muhafız karakolunda, diğer 2 askerin ise farklı bir yerde yakalandığını bildirdi.

Ülkede üniformalı bir grubun çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir dizi video üzerine bazı kişilerin sokaklara döküldüğü, güvenlik güçlerinin de göstericilere müdahale ettiği aktarılmıştı.

Videoda, bir grup üniformalı ve silahlı kişi, Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetini tanımayacaklarını dile getirmiş, kendisini çavuş Armando Figueroa olarak tanıtan biri, Venezuelalılara ve askerlere, isyanlarına destek için sokaklara dökülmeleri çağrısında bulunmuştu. Figueroa, "Anayasayı savunmamız için sokağa inmemizi istediniz, işte buradayız. Fitili ateşlememizi istediniz, ateşledik. Desteğinize ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.