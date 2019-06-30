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Venezuela’da darbecilikle suçlanan yüzbaşının işkence yüzünden öldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 09:28 | Son Güncelleme

Venezuela'da 23-24 Haziran için planlanan ve istihbarat servisinin önlediği darbe girişimi çerçevesinde gözaltına alınan ve sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Deniz Yüzbaşı Rafael Acosta Arevalo, sağlık sorunları nedeniyle hakim tarafından gönderildiği hastanede öldü - Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla soruşturma başlatıldı

BOGOTA (AA) - Venezuela’da 23-24 Haziran için planlanan darbe girişimine katıldığı için gözaltına alınan askerlerden birinin askeri istihbaratta sorgu sırasında gördüğü işkencelerden öldüğü öne sürüldü.

Tarihinin en ciddi siyasi krizinin içinden geçen ve yılbaşından bu yana 2 askeri kalkışma denemesi gören Venezuela’da son ortaya çıkarılan darbe planına katıldığı gerekçesiyle yakalanan ve mahkemeye çıkarılan Deniz Yüzbaşı Rafael Acosta Arevalo, sağlık sorunları nedeniyle hakim tarafından gönderildiği hastanede hayatını kaybetti.

Venezuelalı muhalif avukat Tamara Suju, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Arevalo’nun askeri istihbarat tarafından işkenceyle öldürüldüğünü ve ölümünden Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun sorumlu olduğunu iddia etti.

Suju, konuyu Uluslararası Ceza Mahkemesine götüreceğini ifade etti.

- Hükümetten açıklama

Venezuela hükümetinden yapılan yazılı açıklamada ise iddialar reddedilmedi ve Başsavcı Tarek William Saab’dan konunun araştırılmasının istendiği duyuruldu.

Saab da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Arevalo'nun üzücü ölümü ve Devlet Başkan Maduro'nun talimatı gereği konu hakkında tarafsız, objektif ve kapsamlı bir soruşturma" açıldığını bildirdi.

Başsavcı Saab, hükümetin açıklamasında olduğu gibi Arevalo'nun suikast girişimi ve darbeye teşebbüs gibi suçlardan yargı karşısında olduğunu belirtti.

- Guaido’dan orduya yine sokak çağrısı

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela ordusundan yine "anayasanın yanında yer almasını" isterken, 5 Temmuz’da düzenleyecekleri sokak gösterileri için de taraftarlarına çağrıda bulundu.

Guaido, Arevalo’nun ölümüne ilişkin de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiser Michelle Bachelet’in ülkedeki temsilcileri ile temasa geçtikleri bilgisini paylaştı.

- Yeni bir darbe girişimi önlenmişti

İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada 23-24 Haziran için planlanan bir darbe girişiminin güvenlik güçlerinin çalışmasıyla önlendiğini kaydetmişti.

İstihbarat servisinin uzun süren çalışması sonucunda ele geçirdiği ses ve görüntü kayıtlarını basın mensuplarına sunan Rodriguez, muhalefetin katliam planladığını ve Devlet Başkanı Maduro'yu ailesi ile öldürmeye çalıştığını öne sürmüştü.

Rodriguez'in paylaştığı kayıtlarda da darbecilerin devlet erkanını keskin nişancılarla öldürmeyi planladığına dair ifadeler duyulmuştu.

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