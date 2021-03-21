Venezuela’da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama

Venezuela’da devlet petrol şirketi PDVSA’ya ait doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.

Venezuela’nın Monagas eyaletindeki El Tejero kentinde devlet petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA’ya ait bir tesisteki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami El Palito, patlamanın bir terör saldırısı sonucu meydana geldiğini ifade etti. Saldırının PDVSA’ya ait operasyonları kesintiye uğratma amacıyla yapıldığını iddia eden El Palito, patlamanın yaptırım, abluka, sabotaj ve tehditlere maruz bırakılan Venezuela’nın petrol endüstrisine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

Patlamada can kaybı yaşanmazken, olayı incelemek üzere bölgeye ekipler sevk edildi.

Ocak ayında PDVSA gaz boru hattında bir kez daha patlama olmuş, büyük bir yangın çıkmıştı. Devlet Başkanı Nicholas Maduro, patlamanın terör saldırısı sonucu meydana geldiğini söylemişti.

