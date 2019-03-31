HABER

Venezuela’da elektrikler yeniden gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 06:18 | Son Güncelleme

Dün yaşanan ve büyük ölçüde giderilen 3'üncü kesintinin etkisinin sürdüğü saatlerde ülkede elektrikler 4'üncü kez kesildi

Venezuela’nın büyük bölümü yine karanlığa gömüldü.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da dün meydana gelen ve büyük ölçüde giderilen elektrik kesintisinin sürdüğü saatlerde ülkede elektrikler yeniden gitti.

Elektrikler yerel saatle 19.00 sularında kesilirken, ülkenin yine büyük bölümü gibi başkent Caracas da karanlıkta kaldı.

Venezuela'da iletişim, kültür ve turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez ise yaşanan 4'üncü büyük elektrik kesintisine yine bir sabotajın neden olduğunu duyurdu.

Ülkede yaklaşık bir hafta süren ilk kesinti 7 Mart'ta meydana gelmiş, 25 Mart'ta yaşanan 2'nci büyük kesinti ise 2 gün sürmüştü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu kesintinin bir keskin nişancının ülkedeki en büyük elektrik santrali Guri'deki bir aktarım ünitesine ateş açması ve yangın çıkarması sonucu meydana geldiğini belirtmişti.

Cuma akşamı yaşanan son elektrik kesintisi ise yaklaşık 7 saat sonra giderilmişti.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor
Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar varBaşkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Venezuela'daki elektrik kesintileri

En Çok Okunan Haberler

İsrail askerlerinden Filistin'deki yürüyüşe saldırı

İsrail askerlerinden Filistin'deki yürüyüşe saldırı

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Gece yarısı korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü!

Mahalleli panikle sokağa fırladı! Korku dolu anlar!

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.