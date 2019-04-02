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Venezuela’da Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 05:39 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, Guaido'nun "Yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya'ya geçmesinden" dolayı başlatılan yasal süreç için Kurucu Meclisten dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Venezuela’da, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido hakkında başlatılan yasal süreç işlemeye devam ediyor.

Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno, ülkedeki yetkili yasama organı Kurucu Meclisten (ANC) Guaido’nun dokunulmazlığını kaldırmasını istedi.

Moreno, TSJ’nin bu kararının, Guaido’nun "Yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya’ya geçmesi" nedeniyle başlatılan yasal süreç için alındığını belirtti. Sürecin çok açık olduğunu vurgulayan Moreno, dolayısıyla bu konuda bir “ön soruşturmaya” gerek olmadığını vurguladı.

TSJ’den bir yargıç ise söz konusu karara katılmadı.

Guaido, 28 Mart’ta Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından kamu hizmetinden uzaklaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

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