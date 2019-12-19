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Venezuela'da muhalefetin internetten oy kullandırma girişimine yargı engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 22:32 | Son Güncelleme

Venezuela'da muhalefetin internetten oy kullandırma girişimine yargı engeli

BOGOTA (AA) - Venezuela'da Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığındaki muhalif Ulusal Mecliste (AN), ülke dışındaki parlamenterlerin internetten oy kullanabilmesi için yapılan iç tüzükteki değişikliği "yok hükmünde" saydı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirebilmek için ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesince desteklenen muhaliflerin, Guaido'nun yeniden parlamento başkanlığını almayı deneyeceği 5 Ocak seçimleri öncesi AN'de yaptıkları iç tüzük değişikliği Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinden (TSJ) döndü.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, AN'de yapılan ve meclis başkanlığı seçimleri ile diğer oylamalarda Venezuela dışındaki milletvekillerinin internetten oy kullanabilmelerinin önünü açan değişikliğin yok hükmünde olduğu duyuruldu.

Venezuela'da çoğunluğu muhaliflerin elindeki ABD destekli AN'de Guaido taraftarı muhalif vekillerin sunduğu iç tüzük değişikliği oy çokluğu ile kabul edilmiş, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) milletvekillerinin büyük bölümü oturumu boykot etmişti.

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Venezuela Venezuela'daki siyasi kriz

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