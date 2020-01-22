Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun ofisine baskın iddiası

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun Caracas'taki ofisine Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) tarafından baskın düzenlendiği bildirildi.

Venezuela basınında çıkan habere göre, ülkeden çıkış yasağı olmasına rağmen önce Kolombiya'ya sonra da Avrupa'ya giden Guaido'nun başkent Caracas'ın El Rosal bölgesinde bulunan ofisinde SEBIN mensuplarınca arama yapıldı.

Baskını Twitter hesabından duyuran Guaido'nun eşi Fabiana Rosales, "El Rosal bölgesindeki Zurich kulesinde bulunan ofislerimize 40'tan fazla SEBIN ve Özel Harekat Kuvvetleri (FAES) mensupları tarafından zorla girildiğini duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Guaido da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korkak diktatörlük! Ben dışarıda, Venezuelalılar olarak yaşadığımız trajedinin üstesinden gelmek için destek bulurken, milletvekili Leon İsmael'i kaçırıyorlar ve ofisimizi basıyorlar. Dünya bizi karşılıyor ve destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün, Guaido'nun Davos Zirvesi'ne katılmak için İsviçre'ye gideceği ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir görüşeceği açıklanmıştı.