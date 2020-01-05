Venezuela'da muhalif meclisin başkanı Parra oldu

BOGOTA (AA) - Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığını yaptığı Ulusal Meclis'te (AN) bu göreve iktidar partisinin de desteğiyle muhalif Luis Parra seçildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, ABD destekli Guaido'nun, başkanlığına yeniden seçilmek istediği ve Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücü (GNB) mensuplarının güvenlik kordonuyla çevirerek oylamaya engel olduğu AN'de yeni başkan belirlendi.

Guaido dahil birçok muhalif milletvekilinin giremediği parlamentoda, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi milletvekillerinin de desteğiyle muhalif Luis Parra yemin etti.

Parra'yı başkanlığa taşıyan ve Guaido'nun yönetimini sona erdiren oturumda oylama yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

- Guaidocular kabul etmedi

Juan Guaido'nun başkanlığa devam etmesini isteyen muhalifler ise oylamanın geçerliliğinin olmadığını duyurdu.

- Gün boyu gerginlik

Bu arada, Caracas'ın tarihi merkezindeki parlamento binasının etrafında güvenlik kordonu oluşturan GNB mensuplarının, milletvekillerinin ve gazetecilerin girişlerine izin vermemesi nedeniyle bölgede gün boyu gerginlik yaşandı.