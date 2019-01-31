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Venezuela'da yabancı gazetecilere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

Caracas'taki gösterileri takip eden Kolombiyalı foto muhabirinden haber alınamazken, Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, gazetecinin gözaltına alındığını ve derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi - Ülkedeki gelişmeleri takip eden 1 İspanyol, 1 Kolombiyalı ve 2 Fransız muhabirin gözaltında tutulduğu, 2 Şilili muhabirin ise sınır dışı edildiği bildirildi

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki gösterileri takip eden Kolombiyalı foto muhabirinden haber alınamadığı, bazı gazetecilerin de gözaltına alındığı veya sınır dışı edildiği belirtildi.

İspanyol haber ajansı EFE'nin haberinde, Venezuela'daki gösterileri takip eden Kolombiyalı foto muhabiri Leonardo Munoz'un nerede olduğunun bilinmediği bildirildi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen muhaliflerin Caracas'ın Chacao semtindeki gösterilerini takip eden Munoz'un, yanındaki motosiklet taksi sürücüsüyle ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Munoz'un gözaltına alındığını belirterek, gazetecinin "derhal serbest bırakılması ve hayatına saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

Venezuela Basın İşçileri Ulusal Sendikası (SNTP) tarafından yayımlanan açıklamada da Munoz'un Venezuela askeri istihbarat birimi tarafından gözaltına alındığı ileri sürüldü.

- İspanyol ve Kolombiyalı muhabirler gözaltında

Ayrıca EFE'nin haberinde, Munoz'un ardından İspanyol muhabir Gonzalo Dominguez ve Kolombiyalı muhabir Mauren Barriga Vargas'ın ajansın Caracas'taki ofisine gelen Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) görevlilerince gözaltına alındığı kaydedildi.

Venezuela makamları iddialarla ilgili henüz açıklama yapmazken Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bazı yabancı gazeteciler ülkeye, bizim konsolosluklarımız aracılığıyla çalışma başvurusu yapmadan kuralsız şekilde girdi. Bazıları Devlet Başkanlığı Sarayı'na akreditasyonsuz girmeye çalıştı. Dünyanın hiçbir ülkesinde gazeteciler kendi kendini akredite edemez. Medya kuruluşları ve ajanslar sorun yaşanmaması için seyahatleri öncesinde konsolosluklar aracılığı ile işlem yapmaları gerektiğini bilir."

- 2 Fransız gazeteci gözaltında, 2 Şililiye sınır dışı

Öte yandan SNTP'nin açıklamasında, Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores yakınlarında dün 2 Fransız gazetecinin gözaltına alındığı, gözaltındaki 2 Şilili gazetecinin ise sınır dışı edildiği bildirildi.

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Venezuela Venezuela'daki siyasi gelişmeler

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