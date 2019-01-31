Venezuela'da yabancı gazetecilere gözaltı

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki gösterileri takip eden Kolombiyalı foto muhabirinden haber alınamadığı, bazı gazetecilerin de gözaltına alındığı veya sınır dışı edildiği belirtildi.

İspanyol haber ajansı EFE'nin haberinde, Venezuela'daki gösterileri takip eden Kolombiyalı foto muhabiri Leonardo Munoz'un nerede olduğunun bilinmediği bildirildi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen muhaliflerin Caracas'ın Chacao semtindeki gösterilerini takip eden Munoz'un, yanındaki motosiklet taksi sürücüsüyle ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Munoz'un gözaltına alındığını belirterek, gazetecinin "derhal serbest bırakılması ve hayatına saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

Venezuela Basın İşçileri Ulusal Sendikası (SNTP) tarafından yayımlanan açıklamada da Munoz'un Venezuela askeri istihbarat birimi tarafından gözaltına alındığı ileri sürüldü.

- İspanyol ve Kolombiyalı muhabirler gözaltında