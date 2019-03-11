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Venezuela'daki elektrik kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 07:27 | Son Güncelleme

Caracas'ın önemli bölümüne yeniden elektrik verilmeye başlanan ve 3'üncü gününe giren kesinti nedeniyle bugün tüm eğitim kurumlarında tatil ilan edilirken devlet daireleri de hizmet vermeyecek - Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guiado, askerlere Devlet Başkanı Maduro'yu desteklememe çağrısını yineledi - Muhalefet elektrik kesintisinden ötürü hastanelerde 18 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürerken Sağlık Bakanı Alvarado bu haberleri yalanladı

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, 3'üncü gününe giren ve halen tam olarak düzeltilemeyen elektrik kesintisinden ötürü bugün ülkede okulların tatil edileceğini, devlet daireleri ve özel iş yerlerinde de çalışma yapılmayacağını duyurdu.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve tüm ülkeyi karanlıkta bırakan elektrik kesintisi özellikle başkent Caracas'ta kısmi düzeltilmeler dışında devam ediyor.

Kesintiyi ülkenin doğusundaki hidroelektrik santrali ve dağıtım merkezi Guri'ye yapılan bir sabotaj olarak değerlendiren hükümet ise durumu düzeltmek için Devlet Başkanı Maduro'nun bilgilendirmesine göre "yoğun bir şekilde" çalışıyor.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, ülkenin resmi kanalı VTV'ye bağlanarak yaptığı açıklamada, Maduro'nun talimatı doğrultusunda ilkokuldan üniversiteye kadar ülkedeki tüm eğitim kurumlarının bugün tatil edildiğini duyurdu.

Devlet dairelerinin yanı sıra fabrika ve alışveriş merkezleri gibi özel iş yerlerinde de çalışma yapılmayacağını belirten Rodriguez, ülkedeki iletişim ve internet erişimini dahi sekteye uğratan kriz karşısında galip geleceklerini ifade etti.

- Caracas'a akşam saatlerinde yeniden elektrik verildi

Cuma günü yerel saatle 17.00 sularında başlayan ve tüm ülkeyi esir alan elektrik kesintisi sonrası birkaç kez ışığa kavuşan ve tekrar elektriksiz kalan Caracas'ın önemli bir bölümüne yeniden elektrik verilmeye başlandı.

Kesinti, akaryakıt istasyonlarının önünde çok uzun kuyruklara neden olurken sekteye uğrayan iletişim ve internet erişimi nedeniyle Venezuelalılar otoyol kenarlarında sinyal bulunan bölümlerde saatlerce bekliyor.

Birçok bölgesinde şebeke suyu sağlanamayan Caracas'ta vatandaşlar park ve bahçelerdeki kaynak ve hatlardan evlerine su taşıyor.

- Yağmalar dolayısıyla 50'den fazla gözaltı

Caracas'ın Baruta bölgesinde ise bir alışveriş merkezindeki süpermarket genç bir grup tarafından yağmalandı.

Ülke basınındaki haberlere göre özellikle gıda malzemelerinin yağmalandığı olay sonrası Bolivarcı Ulusal Polis (GNB) mensupları 50'den fazla kişiyi yakaladı.

- Guaido yine askere çağrı yaptı

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ise yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

Kesinti ile ilgili bugün AN'de "Ulusal Acil Durum" ilan etmeyi görüşecek olan muhalefetin lideri Guaido, askerleri Devlet Başkanı Maduro'ya destek vermeyi kesmeye çağırdı.

- 18 kişinin öldüğü iddia edildi

Öte yandan hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı ve bu kişilerin elektrik kesintisinin bir sonucu olarak ölüp ölmediğine dair farklı açıklamalar yapılıyor.

Muhalif AN Milletvekili Jose Manuel Olivares, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni doğan bir bebeğin de aralarında bulunduğu 18 kişinin elektrik kesintisi ile ortaya çıkan duruma bağlı olarak hastanelerde hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ise VTV'ye yaptığı açıklamada elektrik kesintisinden ötürü ölümler yaşandığı yönündeki haberleri reddeti.

Alvarado hastanelerin büyük çoğunluğunun acil servislerinde jeneratörlerin çalıştığını ve bu hususun bakanlığı için öncelikli olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela'daki elektrik kesintisi Venezuela'daki siyasi kriz

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