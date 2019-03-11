Venezuela'daki elektrik kesintisi

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, 3'üncü gününe giren ve halen tam olarak düzeltilemeyen elektrik kesintisinden ötürü bugün ülkede okulların tatil edileceğini, devlet daireleri ve özel iş yerlerinde de çalışma yapılmayacağını duyurdu.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve tüm ülkeyi karanlıkta bırakan elektrik kesintisi özellikle başkent Caracas'ta kısmi düzeltilmeler dışında devam ediyor.

Kesintiyi ülkenin doğusundaki hidroelektrik santrali ve dağıtım merkezi Guri'ye yapılan bir sabotaj olarak değerlendiren hükümet ise durumu düzeltmek için Devlet Başkanı Maduro'nun bilgilendirmesine göre "yoğun bir şekilde" çalışıyor.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, ülkenin resmi kanalı VTV'ye bağlanarak yaptığı açıklamada, Maduro'nun talimatı doğrultusunda ilkokuldan üniversiteye kadar ülkedeki tüm eğitim kurumlarının bugün tatil edildiğini duyurdu.

Devlet dairelerinin yanı sıra fabrika ve alışveriş merkezleri gibi özel iş yerlerinde de çalışma yapılmayacağını belirten Rodriguez, ülkedeki iletişim ve internet erişimini dahi sekteye uğratan kriz karşısında galip geleceklerini ifade etti.