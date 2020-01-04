HABER
  4. Venezuela'dan İran ve Irak'a "Süleymani" taziyesi

Venezuela'dan İran ve Irak'a "Süleymani" taziyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 01:24 | Son Güncelleme

Venezuela'dan İran ve Irak'a "Süleymani" taziyesi

BOGOTA (AA) - Venezuela hükümeti, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle "İran ve Irak halklarına" başsağlığı diledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Venezuela Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Olayın bölgedeki tansiyonun yükselttiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası hukukta yeri olmadığı savunulan saldırının Venezuela hükümeti tarafından güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Uluslararası hukuka saygı duyulması çağrısı yapılan açıklamada, tarafların "Ortadoğu’daki barışın korunmasına" katkı sağlaması istendi.

Açıklamada, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ölümlerden dolayı İran İslam Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti halklarına başsağlığı dileklerini iletiyor." ifadeleri kullanıldı.

- Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.

Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olan Süleymani, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esed rejimi saflarında savaştırmıştı.

Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhaliflerce sorumlu tutuluyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Motosiklet taksiye çarptı: 1 yaralıMotosiklet taksiye çarptı: 1 yaralı
Bayburt’ta kar yağışıBayburt’ta kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN kasım süleymani Ortadoğu Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Ortadoğu'ya asker sevkiyatı açıklaması

Pentagon'dan Ortadoğu'ya asker sevkiyatı açıklaması

İran'dan ABD'ye tehdit: Sert bir intikam alınacak

İran'dan ABD'ye tehdit: Sert bir intikam alınacak

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

'Penis' tepkisi! 'Ödü koptu milletin'

'Penis' tepkisi! 'Ödü koptu milletin'

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldürmüştü! Cezası belli oldu

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldürmüştü! Cezası belli oldu

Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi!

Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'da zincirleme kaza: Yaralılar var!

Bolu'da zincirleme kaza: Yaralılar var!

İstanbul'da silah sesleri! Kaldırımda yürürken kurşunların hedefi oldu!

Kaldırımda yürürken kurşunların hedefi oldu!

Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bingöl’de seyir halindeki araç alev topuna döndü!

Seyir halindeki araç alev topuna döndü!

Haberi alan ekipler harekete geçti! DEAŞ'lı terörist Konya'da yakalandı!

DEAŞ'lı terörist Konya'da yakalandı!

Alkol alıp ateş yaktı boğulmak üzereyken itfaiye kurtardı

Alkol alıp ateş yaktı boğulmak üzereyken itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.