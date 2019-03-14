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Venezuela elektriğe kavuştu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, günlerdir devam eden kesintilerin sona erdiğini, elektrik hizmetinin yüzde 100'ünün yeniden etkinleştirildiğini açıkladı.

Venezuela elektriğe kavuştu

Rodriguez yaptığı açıklamada, neredeyse 7 gündür süren yoğun kesintilerin ardından elektrik hizmetlerinin restore edildiğini söyledi.

Ülkede elektrik hizmetinin yüzde 100'e yakın oranda sağlandığını ifade eden Rodriguez, 'yerel sabotaj' sebebiyle bazı bölgelerde arızaların ve kesintilerin olduğunu belirtti.

OKULLAR BİR GÜN DAHA KAPALI OLACAK

Rodriguez, iş yerlerinin bugünden itibaren açılabileceğini duyururken, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro çalışma etkinliklerinin devam etmesine karar verdi" dedi. Okulların 24 saat daha tatil olduğunu açıkladı. Ayrıca kesintiler yüzünden ciddi şekilde etkilenen su hizmetlerinin de yüzde 70 ila yüzde 80 arasında geri kazanıldığını söyledi.

Birkaç hafta boyunca devam eden askeri tatbikatların yeniden başlatıldığını duyuran Rodriguez, ordunun faaliyetlerinin elektrik ve su altyapısını korumaya odaklanacağını söyledi.

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, kesintilerin ABD'nin ülkesinin enerjisinin yüzde 80'inini sağlayan Guri Hidroelektrik Santrali'ne karşı yapılan ‘sibernetik ve elektromanyetik saldırılar' yüzünden olduğunu savunuyor.

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Venezuela elektrik jorge Radriguez

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