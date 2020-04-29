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Uyuşturucu kaçakçısı petrol bakanı oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

Ülkede söz sahibi ordunun en kilit isimleri tarafından desteklenen Maduro, alınan bin kiloyu aşkın uyuşturucu nakliyatı gerçekleştirmekle suçlanan ve ABD tarafından en çok arananlar listesine yer alan El Aissami'yi petrol bakanı yaptı.

Uyuşturucu kaçakçısı petrol bakanı oldu!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım uyguladığı Tareck El Aissami'yi Pazartesi günü yeni petrol bakanı olarak atadı.

Hükümetin resmi gazetesine göre Maduro, ülkenin eski lideri Hugo Chavez'in kuzeni Asdrubal Chavez'i de devlet tarafından yönetilen petrol devi PDVSA'nın genel müdürlüğü görevine getirdi. 2017-2018 yılları arasında Venezuela'da birinci başkan yardımcılığı görevini yürüten El Aissami, petrol bakanı atanana kadarki süreçte ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı idi.

'EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ''

El Aissami, 2017 yılında ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nce (OFAC) uyuşturucu kaçakçısı" olarak sınıflandırılmıştı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kurumu da "Venezuela'dan Meksika ve ABD dahil farklı noktalara bin kilonun üstünde uyuşturucu sevkiyatlarını gerçekleştirdiği ya da kısmen sevkiyatın sahibi olduğu" gerekçesiyle kendisini 2018 yılında "en çok arananlar" listesine aldı.

Venezuela'nın toplam ihracatının ezici çoğunluğunu oluşturan ham petrol, Maduro hükümetinin temel gelir kaynağı olma niteliğini taşıyor.

Maduro, ülkede söz sahibi olan ordunun en kilit isimleri tarafından destekleniyor. 2018 yılındaki tartışmalı seçimde ikinci kez devlet başkanı seçilen Maduro liderliğinde Venezuela ekonomik bir erime yaşadı. Bu süreçte ülke dışına kitlesel bir göç yaşandı.

Ülkeyi terk edenler arasında çok sayıda doktor da bulunuyor. Corona virüs pandemisi Venezuela'ya ulaştığı takdirde, çok sayıda insanın yaşamını yitirmesinden korkuluyor.

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