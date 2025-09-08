KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Burçlar - Astroloji

Venüs retrosu nedir? Venüs retrosunda ilişkilerde yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir?

Venüs retrosu, astroloji alanında sıklıkla karşılaşılan bir terimdir. Bu terim Venüs gezegeninin geri gidiyormuş gibi göründüğü özel bir dönemi ifade eder. Bu dönem bilhassa astrolojik yorumlarda oldukça önemsenir. Venüs retrosunda insanların ilişkilerinden finansal kararlarına kadar birçok konuda etkili olduğuna inanılır. Peki, Venüs retrosu nedir?

Venüs retrosu nedir? Venüs retrosunda ilişkilerde yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir?
Defne Vera Şahin

Venüs retrosu astroloji meraklıları için dikkat çeken ilginç bir olaydır. Bilim bu olayın nedenini yörüngesel hareketlerle açıklar. Astroloji ise bu göksel hareketin insan hayatına manevi ve psikolojik etkilerini yorumlamaya çalışır. Astrolojide bu dönemler ilişkilerde, duygusal konularda geçmiş meselelerin gündeme geldiği zamanlar olarak yorumlanır. Bu noktada Venüs retrosunun etkileri sıklıkla merak edilir.

Venüs retrosu nedir?

Bilimsel açıdan incelendiğinde Venüs ya da diğer gezegenler hiçbir zaman geriye doğru hareket etmemektedir. Gezegenler daima Güneş etrafındaki yörüngelerinde düzenli bir şekilde ilerlemeye devam ederler. Fakat yapılan gözlemlerde bazen Venüs geri gidiyormuş gibi bir izlenim verebilir. Bunun nedeni bakış açısıyla yani gökyüzündeki perspektif ile ilgilidir.

Bu süreç Dünya’nın ve Venüs’ün yörüngelerindeki hareket hızlarının farklı olmasından kaynaklanır. Dünya Güneş etrafındaki yolculuğu esnasında Venüs ile yan yana gelir ya da onu geçer. Bu noktada ise Venüs’ün hareketi ters yöndeymiş gibi görünür. Bu durum sadece gözlemcinin bulunduğu noktadan oluşan bir yanılgıdır.

Venüs retrosunda ilişkilerde yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir?

Astrolojide Venüs retrosu daha çok kişisel ilişkiler, aşk hayatı, güzellik anlayışı ve estetik konularıyla bağlantılı bir dönem olarak kabul edilir. Bu süreçte insanların özel hayatlarında çeşitli dalgalanmalar yaşanabileceğine inanılır. Venüs retrosunda ilişkilerde yanlış anlaşılmalar, iletişimde aksaklıklar, beklenmedik sorunlar ya da eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi gibi durumların ortaya çıkabileceği düşünülür.

Venüs retrosu mevcut ilişkilerde karmaşa yaratmakla kalmaz. Bununla beraber kişinin kendine bakışı, güzellik ve estetik anlayışı üzerinde de etkili olduğu söylenir. Bu dönemde insanlar geçmişte aldıkları kararları gözden geçirme ihtiyacı duyabilir. Kişiler bu süreçte eski alışkanlıklarını yeniden gündeme getirebilirler. Venüs retrosu için ilişki tavsiyeleri şu şekildedir:

  • Geçmişe dönük konulara hazırlıklı olun
  • Yeni ilişkilere temkinli yaklaşın
  • İletişimde sabırlı olun
  • Devam eden ilişkilerde geçmişten kalan sorunların çözülmesi için bu dönem fırsata dönüşebilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hafta başında burçları neler bekliyor?Hafta başında burçları neler bekliyor?
Ölüm oranı dehşete düşürdü! İki ülke daha kırmızı alarm verdiÖlüm oranı dehşete düşürdü! İki ülke daha kırmızı alarm verdi

Anahtar Kelimeler:
Venüs ilişkiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.