Venüs retrosu nedir? Venüs retrosunda ilişkilerde yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir?

Venüs retrosu astroloji meraklıları için dikkat çeken ilginç bir olaydır. Bilim bu olayın nedenini yörüngesel hareketlerle açıklar. Astroloji ise bu göksel hareketin insan hayatına manevi ve psikolojik etkilerini yorumlamaya çalışır. Astrolojide bu dönemler ilişkilerde, duygusal konularda geçmiş meselelerin gündeme geldiği zamanlar olarak yorumlanır. Bu noktada Venüs retrosunun etkileri sıklıkla merak edilir.

Venüs retrosu nedir?

Bilimsel açıdan incelendiğinde Venüs ya da diğer gezegenler hiçbir zaman geriye doğru hareket etmemektedir. Gezegenler daima Güneş etrafındaki yörüngelerinde düzenli bir şekilde ilerlemeye devam ederler. Fakat yapılan gözlemlerde bazen Venüs geri gidiyormuş gibi bir izlenim verebilir. Bunun nedeni bakış açısıyla yani gökyüzündeki perspektif ile ilgilidir.

Bu süreç Dünya’nın ve Venüs’ün yörüngelerindeki hareket hızlarının farklı olmasından kaynaklanır. Dünya Güneş etrafındaki yolculuğu esnasında Venüs ile yan yana gelir ya da onu geçer. Bu noktada ise Venüs’ün hareketi ters yöndeymiş gibi görünür. Bu durum sadece gözlemcinin bulunduğu noktadan oluşan bir yanılgıdır.

Venüs retrosunda ilişkilerde yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir?

Astrolojide Venüs retrosu daha çok kişisel ilişkiler, aşk hayatı, güzellik anlayışı ve estetik konularıyla bağlantılı bir dönem olarak kabul edilir. Bu süreçte insanların özel hayatlarında çeşitli dalgalanmalar yaşanabileceğine inanılır. Venüs retrosunda ilişkilerde yanlış anlaşılmalar, iletişimde aksaklıklar, beklenmedik sorunlar ya da eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi gibi durumların ortaya çıkabileceği düşünülür.

Venüs retrosu mevcut ilişkilerde karmaşa yaratmakla kalmaz. Bununla beraber kişinin kendine bakışı, güzellik ve estetik anlayışı üzerinde de etkili olduğu söylenir. Bu dönemde insanlar geçmişte aldıkları kararları gözden geçirme ihtiyacı duyabilir. Kişiler bu süreçte eski alışkanlıklarını yeniden gündeme getirebilirler. Venüs retrosu için ilişki tavsiyeleri şu şekildedir: