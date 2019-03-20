Tuna, kent için çok sayıda proje hazırladıklarını vurgulayarak "Sözümüz, senettir, şereftir. İnşallah verdiğimiz tüm sözleri harfiyen yerine getireceğiz. Nasıl mı? Kısa, orta ve uzun vade şeklinde. Tabii bazı projeler uzun vadede yapılacak yatırımlar. Ziyadesiyle hükümetimizin de birlikte olduğu entegrasyon içerisinde yapılacak projeler. İşte Mersin böyle bir şansı bu dönem yakaladı." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiriyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için sahaya çıktığını ve bugüne kadar 350 binin üzerinde insanın elini sıktığını ifade eden Tuna, her türlü siyasi görüşten ciddi karşılık bulduklarını aktardı.

Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen Tuna, bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, doğru planlama ve milletin desteğiyle Toroslar ilçesinde uzun yıllar belediyecilik yapma şansı bulduğunu belirterek ilçeyi birçok alanda geliştirdiklerini söyledi.

Mersin'in önemli bir liman ve ekonomi kenti olduğunun altını çizen Tuna, katılımcılara sinevizyon üzerinden projelerini anlattı. Tuna, kentte öncelikli çalışmalarından birinin metro ve metrobüs projeleri olacağını söyledi.

- "Büyükşehrin borcu 1 milyar liranın üzerinde"

Tanıtımının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuna, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin borçları nedeniyle icra sorunuyla karşılaştığı" iddialarının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Doğru planlamalar yapmak lazım. Parayı çarçur edersen böyle tıkanır kalırsın. Paranı, gücünü bileceksin, ona göre yatırım yapacaksın. Ne vatandaşı ne de kendini sıkıntıya sokacaksın. Bizim de Toroslar Belediyesi olarak borcumuz var ama bütçemizin 10'da biri kadar. İşleyen düzen içerisinde mutlaka olur ama bütçen kadar borç bırakıyorsan o zaman sağlıklı sonuç oluşturamamışsın anlamını taşır. Şu anda büyükşehrin borcu 1 milyar liranın üzerinde."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da bir kentin, içerisinde yaşayan insanları yormaması gerektiğini belirterek kentlerin huzurlu, güvenli, düzenli ve disiplinli olması gerektiğini söyledi.