HABER

Vertigo hastaları ani hareketlerden kaçınmalı

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz(KBB) Uzmanı Dr.

Vertigo hastaları ani hareketlerden kaçınmalı

Kulak Burun Boğaz(KBB) Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut “Vertigo hastalarının genel olarak ani hareketlerden kaçınmaları, tuz ve kahveden uzak durmaları ve strese dikkat etmeleri gerekir” dedi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut, baş dönmesi şikayeti ile acil polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir kısmında aslında iç kulak denge sistemi rahatsızlığı olduğunu söyledi. Hastada özellikle dengesizlik hissinin bulantı ile birlikte olduğu durumlarda vertigonun akla gelebileceğini ifade eden Bulut, “Vertigonun çok çeşitli nedenleri olabilir. Hastalığın merkezi (nörolojik kaynaklı) ve periferik (iç kulak kaynaklı) olarak 2 ana gruba ayrılır. Sinir sistemi kaynaklı vertigolar nörolojik muayene ve beyin MR’ı ile tespit edilebilir. İç kulak kaynaklı vertigolar için kulak burun boğaz muayenesi ve özel vertigo testleri gerekir. Ancak birçok hasta elinde tahlil ve filmler ile birçok doktoru dolaşmakta ve tatmin edici bir sonuç alamamaktadır” dedi.

“Vertigo tedavi edilebilir bir hastalık”
Üç yıldır hizmet veren VM Medical Park Samsun Hastanesindeki vertigo laboratuvarında Türkiye’de sayılı merkezde bulunan VNG, kalorik test, VHIT, posturografi gibi bazı donanımlı cihazlarla tedavi imkanının sunulduğunu kaydeden Dr. Bulut, “Vertigo hastalarının genel olarak ani hareketlerden kaçınmaları, tuz ve kahveden uzak durmaları ve strese dikkat etmeleri gerekir. Vertigo laboratuvar bulgularına göre kesin teşhis konulduğunda genellikle 2 sonuç ortaya çıkar. Pozisyonel vertigo (BPV-iç kulak denge kristallerinin yerinden oynaması) ve meniere sendromu (iç kulak basınç artışı). BPV dediğimiz pozisyonel vertigoda manevra ve medikal tedavi uygulanır. Meniere sendromunda ise diyet, medikal tedavi ve stres kontrolü uygulanmaktadır. Meniere sendromunun inatçı olduğu durumlarda ise kulak içi enjeksiyon yapılabilir. Ancak bu tedaviler ile sonuç alınamayan hastalarda hastanemizde 10-20 seanslık denge terapileri de uygulanmaktadır” diye konuştu.

Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!
Kadina şiddet görüntüleri çocuklarda travmaya yol açıyorKadina şiddet görüntüleri çocuklarda travmaya yol açıyor
Doruk ile BAL-GÖÇ arasında işbirliği protokolüDoruk ile BAL-GÖÇ arasında işbirliği protokolü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.