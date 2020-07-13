Vertigoya karşı 10 kritik kural!

Basit ve sadece birkaç saniye süren kısa süreli atak şeklinde de gelişebiliyor, saatlerce, hatta günlerce devam ederek günlük yaşamında ciddi sorunlar oluşturabilecek kadar ağır da yaşanabiliyor. Öyle ki hastalar her an başları dönecek kaygısıyla sokağa çıkamıyor, hatta evde tek başına kalmaktan bile korkuyorlar. Genellikle kulak kristallerinin yerinden oynaması sonucu oluşsa da, aslında pek çok etken vertigoya neden olabiliyor. Yaz aylarında çalışma temposunun hafiflemesi ve tatiller nedeniyle psikolojik olarak rahatlamamız sayesinde vertigo görülme sıklığı azalıyor. Ancak yine de dikkatli olmakta fayda var, çünkü yaz aylarına özgü bazı faktörler vertigoyu tetikleyebiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Feyzi Elez vertigoya karşı alınması gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılarda bulundu. BU SAATLERDE GÜNEŞ ALTINDA KALMAYIN Aşırı sıcaklar iç kulak sıvılarını azaltarak vertigoyu tetikleyebiliyor. Bu nedenle özellikle güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkmayın.

BOL BOL SU İÇİN Bol su içmek iç kulaktaki sıvı dengesi açısından önemli. Susamayı beklemeden bol bol su içmeyi asla ihmal etmeyin. DENİZ VE HAVUZ AKTİVİTELERİNE DİKKAT! Suda yapılan ters hareketler kulak sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Örneğin suya hızla atlamak ve taklalar atmak gibi hareketler her ne kadar keyifli olsalar da, kulak kristallerinin dökülmesine bağlı gelişen vertigoya zemin hazırlayabiliyorlar. Yine yaz aylarında sıkça tercih edilen tekne gezileri de altta yatan iç kulak hastalığını tetikleyebiliyor. Dikkat edilmesi gereken başka nokta da, dalışlar. Atmosferik basıncın artması migren hastalığını tetikleyerek migrenöz vertigo denilen menier hastalığına benzer vertigoya neden olabiliyor. D VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ Yapılan çalışmalar D vitamini eksikliği ile vertigo arasında ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Feyzi Elez kulak kristalleri kalsiyum içerdiği için bu elementin emilimine yardım eden D vitamini eksikliğinde kırılganlığın arttığı uyarısında bulunarak, “Yaz ayları D vitamini seviyesinin en yüksek olduğu aylar. D vitamini desteği sağlamak için günün uygun saatlerinde güneşten faydalanın. İsterseniz D vitamini takviyesi de alabilirsiniz. Özellikle kalsiyum içeren gıdalardan yaralanmayı da ihmal etmeyin” diyor.