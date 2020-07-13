HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Vertigoya karşı 10 kritik kural!

Vertigoya karşı 10 kritik kural!

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.07.2020 12:21 | Son Güncelleme

Dünyam sanki tersine döndü… Çevremdeki tüm nesneler hareket ediyor… Yer ayağımın altından kayıyor gibi… Midem bulanıyor, gözlerim istemsiz hareket ediyor, kulağımda dolgunluk ve basınç hissediyorum… Sanki işitmem azaldı… Bu yakınmalar her 100 kişiden 3’ünde gelişen baş dönmesi, tıbbi adıyla vertigonun en sık yol açtığı sorunlardan bazıları.

Vertigoya karşı 10 kritik kural!

Basit ve sadece birkaç saniye süren kısa süreli atak şeklinde de gelişebiliyor, saatlerce, hatta günlerce devam ederek günlük yaşamında ciddi sorunlar oluşturabilecek kadar ağır da yaşanabiliyor. Öyle ki hastalar her an başları dönecek kaygısıyla sokağa çıkamıyor, hatta evde tek başına kalmaktan bile korkuyorlar. Genellikle kulak kristallerinin yerinden oynaması sonucu oluşsa da, aslında pek çok etken vertigoya neden olabiliyor. Yaz aylarında çalışma temposunun hafiflemesi ve tatiller nedeniyle psikolojik olarak rahatlamamız sayesinde vertigo görülme sıklığı azalıyor. Ancak yine de dikkatli olmakta fayda var, çünkü yaz aylarına özgü bazı faktörler vertigoyu tetikleyebiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Feyzi Elez vertigoya karşı alınması gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

BU SAATLERDE GÜNEŞ ALTINDA KALMAYIN

Aşırı sıcaklar iç kulak sıvılarını azaltarak vertigoyu tetikleyebiliyor. Bu nedenle özellikle güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkmayın.

BOL BOL SU İÇİN

Bol su içmek iç kulaktaki sıvı dengesi açısından önemli. Susamayı beklemeden bol bol su içmeyi asla ihmal etmeyin.

DENİZ VE HAVUZ AKTİVİTELERİNE DİKKAT!

Suda yapılan ters hareketler kulak sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Örneğin suya hızla atlamak ve taklalar atmak gibi hareketler her ne kadar keyifli olsalar da, kulak kristallerinin dökülmesine bağlı gelişen vertigoya zemin hazırlayabiliyorlar. Yine yaz aylarında sıkça tercih edilen tekne gezileri de altta yatan iç kulak hastalığını tetikleyebiliyor. Dikkat edilmesi gereken başka nokta da, dalışlar. Atmosferik basıncın artması migren hastalığını tetikleyerek migrenöz vertigo denilen menier hastalığına benzer vertigoya neden olabiliyor.

D VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ

Yapılan çalışmalar D vitamini eksikliği ile vertigo arasında ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Feyzi Elez kulak kristalleri kalsiyum içerdiği için bu elementin emilimine yardım eden D vitamini eksikliğinde kırılganlığın arttığı uyarısında bulunarak, “Yaz ayları D vitamini seviyesinin en yüksek olduğu aylar. D vitamini desteği sağlamak için günün uygun saatlerinde güneşten faydalanın. İsterseniz D vitamini takviyesi de alabilirsiniz. Özellikle kalsiyum içeren gıdalardan yaralanmayı da ihmal etmeyin” diyor.

UZUN SÜRE ARAÇ KULLANMAYIN

Aşırı yorgunluk ve araç kullanma stresi de iç kulak hastalıklarını tetikleyebiliyor. Uzun süre hareketli görüntüleri takip etmek denge sistemini zorluyor, konsantrasyonu bozuyor. Bu nedenle mola vermeden uzun süre araç kullanmayın, sık aralıklarla dinlenin. Vertigonun yanı sıra araç tutma öykünüz varsa, özellikle araç ve deniz seyahatinde yanınızda mutlaka ilaç bulundurun.

STRESİ KONTROL ALTINDA TUTUN

Vertigoya karşı stres yönetimini sağlamanız da çok önemli. Stres faktörü özellikle iç kulaktaki damarlar üzerinde etkili oluyor. Strese bağlı damarlarda oluşan daralmalar iç kulaktaki sıvı basıncını değiştirerek vertigoya sebep olabiliyor.

SÜT, PEYNİR VE YOĞURT ÜÇLÜSÜ ÖNEMLİ

Kalsiyum içeriği yüksek süt, peynir ve yoğurt tüketimini arttırın. Yapılan çalışmalara göre; kalsiyum alımı kristal yapısının daha sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.

AKŞAM SERİNLİĞİNDE YÜRÜYÜN

“Yürüyüş aktivitelerinde bulunun. Çünkü yürüyüş denge rehabilitasyonu açısında önemli”önerisinde bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Feyzi Elez, “Genellikle saatte 4 km hızla sabah ve akşam 30 dakika kadar yapılan yürüyüşün denge sorunlarını çözmede faydası büyüktür” diyor.

KAFEİNLİ İÇECEKLERİ SINIRLANDIRIN

Kafein içeren yiyecek ve içecekleri sınırlı tüketmeye özen gösterin. Kafeinin özellikle iç kulak basıncına olumsuz etki ettiğine dikkat çeken Dr. Feyzi Elez, şu bilgileri veriyor: “Aktif iç kulak hastalığı olanlara, bu süreç içerisinde kahve içimini, haftada 1-2 kez olacak şekilde sınırlandırıyoruz. Ayrıca, denge sistemini doğrudan olumsuz etkilediği için alkollü içeceklerin de sınırlı tüketilmesi çok önemli”

BU DENİZ ÜRÜNLERİ ÇOK LEZZETLİ, ANCAK...

Karides, kalamar, midye gibi derin deniz ürünlerini sınırlı tüketin. Bu ürünler içerdikleri ağır metaller, organik ve inorganik bileşikler nedeniyle aşırı tüketildiklerinde baş dönmesini tetikleyebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Bu konuda bilgi eksikliği çok fazla! Uzmanlar hamilelikte cinsellik konusunda uyardı... Bu konuda bilgi eksikliği çok fazla! Uzmanlar hamilelikte cinsellik konusunda uyardı...
Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? İşte tarihçesiKabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? İşte tarihçesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meğer diş ağrısını hafifletmek çok kolaymış! Vanilya özü, kekik, sarımsak...

Meğer diş ağrısını hafifletmek çok kolaymış! Vanilya, kekik ve...

'Düşmanımın başına gelmesin, benden de uzak olsun' diyeceğiniz türden acayip alerjiler...

'Düşmanımın başına gelmesin, benden de uzak olsun' diyeceksiniz!

Bu konuda bilgi eksikliği çok fazla! Uzmanlar hamilelikte cinsellik konusunda uyardı...

Bu konuda bilgi eksikliği çok fazla! Uzmanlar hamilelikte cinsellik konusunda uyardı...

Dermatologlardan 'maskeyi doğru takın' uyarısı

Dermatologlardan kritik maske uyarısı

Pnömoni (zatürre) nedir? Pnömoni belirtileri nelerdir

Pnömoni (zatürre) nedir? Pnömoni belirtileri nelerdir

Antidepresan kullananlar dikkat! Kusma, diyabet...

Antidepresan kullananlar dikkat! Kusma, diyabet...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.