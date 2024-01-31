Vertigoya ne iyi gelir? Sakız çiğnemek vertigoya iyi gelir mi?

Başlıca merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalıklarından kaynaklanan vertigo, günlük yaşamı olumsuz etkileyen hastalıklardan biri olarak bilinir. Genellikle Benign paroksizmal pozisyonel vertigo (BPPV) çok fazla görülen vertigo tiplerinden biridir. Bu tip vertigoda 15 saniye ya da birkaç dakika kadar süren, şiddetli baş dönmesi meydana gelir. Bununla birlikte başı öne arkaya sallamak veya yatakta dönme sonucu da ortaya çıkabilir. Vertigonun sıklıkla ileri yaşlarda görüldüğü bilinir.

Vertigoya ne iyi gelir?

Vertigo tedavisi için öncelikle sebepleri araştırılmalıdır. Orta kulak enfeksiyonundan kaynaklanıyorsa antibiyotik kullanılması tavsiye edilir. Yapılan araştırmalar sonucunda kulak iltihabında antibiyotik tedavisinin başarılı olduğu görülmüştür. Antibiyotiğin etki etmediği durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir.

Vertigonun en fazla görülen türü olan Benign paroksizmal pozisyonel vertigoda (BPPV) hastalık birkaç hafta veya ayda kendiliğinden geçebilir. Hastalık geçmez ise uzman bir doktora danışılmalıdır. Bu durumdaki hastalara bazı pozisyonel manevralar önerilir. Vertigoya iyi gelen yöntemler şu şekildedir:

Ani baş hareketlerinden kaçınmak,

Bol istirahat etmek,

Bol sıvı tüketmek,

Yüksekte çalışmaktan ve tehlikeli cihaz kullanmaktan kaçınmak,

Kafein, tütün ve alkolden uzak durmak gereklidir.

Vertigo nasıl geçer?

Baş dönmesi esnasında hareketsiz kalınmalıdır. Bununla birlikte stresten uzak durmak da vertigo krizini azaltabilir. Birey vertigo yaşarken psikolojik olarak rahatlamaya çalışmalıdır. Başı sabit tutarak tek bir noktaya odaklanmaya çalışmak, baş dönmesinin şiddetini azaltabilir. Derin ve sakince nefes almak vertigo krizinin en sakin şekilde atlatılmasında etkilidir. Ayrıca vertigo baş dönmesi, bulantı ve kusma hissine yönelik evde hazırlanabilen bitkisel karışımlar ile vertigonun etkileri azaltılabilir: Vertigo için evde ne yapılabilir sorusunun yanıtı şu şekildedir:

Zencefilde bulunan bitkisel enzimler, vertigodan kaynaklı baş dönmesini azaltabilir.

Elma sirkesi, vertigo belirtilerinin dinmesinde etkili olan bir diğer besindir. Baş dönmesi esnasında 2 kaşık bal ve 1 kaşık sirke karıştırılarak tüketildiğinde dönme hissi azalabilir.

Badem, tansiyonu dengeleyerek vertigonun yarattığı baş dönmesine karşı kullanılabilir.

Kereviz robottan geçirilir ve su ilave edilerek karıştırılır. Kereviz suyu, zengin besin içeriğiyle baş dönmesine karşı etkilidir.

A ve C vitamini kaynağı olan Bektaşi üzümü, 1 bardak suyun içerisine 1 çay kaşığı atılarak tüketilir. Tüketilen bu içecek vertigonun yarattığı baş dönmesine karşı etkilidir.

Sakız çiğnemek vertigoya iyi gelir mi?

Vertigo en hızlı nasıl geçer sorusunun yanıtı olarak, sakız çiğnemek çene kaslarını güçlendirmede, stresin etkilerini azaltmada ve bunun yanında vertigo tedavisinde etkilidir. Sakız çiğnemek östaki borusunda açılma yaparak bireyin rahatlamasına yardımcı olur. Bununla birlikte kulak çınlaması sorununu da büyük bir oranda azaltır. Sakız çiğneyen vertigo hastalarının semptomları daha kolay geçirdiği bilinir. Ancak, vertigonun sakız ile tamamen geçmesi beklenmemelidir. Sakız yeni başlayan vertigolarda işe yarayabilir. Vertigo tedavisi doktor kontrolünde yapılmalıdır.

Vertigodan kurtulmak için ne yapmalı?

Vertigoyu kontrol altına almak için çeşitli yöntemlere başvurulur. İlaç tedavisi ve egzersizlerle vertigo kontrol altına alınabilir. Tedavide asıl amaç vertigonun işaret ettiği hastalığı bulup bu hastalığı kontrol altına almak olmalıdır. Vertigoyu iyileştiren yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırılması (Alkol, sigara, stres, kafein, tuz)

Tetikleyici pozisyonun ortadan kaldırılması

İlaç tedavisi

Cerrahi müdahale

Vertigo olan biri ne yapmalı?

Vertigoya iyi gelen hareketler arasında denge egzersizleri yer alır. Evde vertigo tedavisi için uygulanabilecek egzersizler, vücut dengesinin korunmasını sağlar. Yana doğru adımlama, geri yürüme, yumuşak bir zeminde yerinde sayma, minderde yürüme gibi egzersizler vertigonun yarattığı sorunları hafifletmeyi sağlayacaktır. Evde vertigo egzersizleri için önerilen Epley manevrası vertigo semptomlarını hafifleten bir egzersiz yöntemidir.





