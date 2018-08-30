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Vestel Venüs Z30 duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.08.2018 17:49 | Son Güncelleme

Berlin'de düzenlenen IFA 2018 fuarında Vestel Venüs Z30 tanıtıldı. Telefonun tüm özellikleri haberimizde.

Vestel Venüs Z30 duyuruldu!

Yerli teknoloji markası Vestel'in akıllı telefon ailesi her geçen gün genişliyor. Venüs ailesine yeni katılan Z30 da bu genişleyen ailenin yeni üyesi olarak yerini aldı. İşte Vestel Venüs Z30'un tüm özellikleri:

Vestel Venüs Z30 duyuruldu! İşte tüm özellikleri!

Telefonda 6.18 inç boyutunda Incel teknolojisine sahip 1080 x 2246 piksel çözünürlüklü 19:9 oranında bir ekran karşımıza çıkıyor. FHD+ olarak da adlandırılan bu ekran Gorilla Glass 3 koruması ile kaplanmış.

Venüs Z30'da 2.8 GHz gücünde 8 çekirdekli MediaTek 6763T işlemci, 4GB RAM, 64 GB depolama ve microSD bellek kartı yuvası yer alıyor. Metal çerçeve, cam arka kapak gibi tasarım özelliklerine sahip olan telefon 7.9 mm kalınlığa, 168 gram ağırlığa sahip. Telefonda ana kamera 16 ve 2 Megapiksel olmak üzere dual teknolojisine sahipken. bokeh etkili fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Telefonun ön kamerası ise 16 Megapiksel çözünürlükte.

Çentikli bir ekranı olan telefon yerli markalar arasında bu teknolojiyi kullanan ilk model olma özelliğine sahip. Telefonun arka yüzünde True Tone Dual Led flaş ve parmak izi okuyucu da yer alıyor. Arka yüzü parlak bir şekilde tasarlanan Venüs Z30'un bu tasarım anlayışı ile ailenin bir önceki modeli S20'den izler taşıdığını da söyleyebiliriz.

Vestel Venüs Z30'un pil tarafına bakacak olursak 3300 mAh gücünde bir pile sahip olduğu görülüyor. Bağlantı yuvası olarak USB 3.0 Type-C kullanan telefon Android 8.0 Ore işletim sistemi ile gelecek.

Vestel Venüs Z30 çıkış tarihi

Henüz fiyatı açıklanmayan Vestel Venüs Z30'un önceki model olan Z20'den ucuz olmayacağını tahmin ediyoruz. Venüs Z20 şu anda 1800 TL civarında bir fiyat etiketine satıldığı için Venüs Z30'un da 2000 TL civarında bir fiyattan satışa sunulması muhtemel görünüyor. Telefonun ekim ayından itibaren satışa sunulacağı da açıklandı.
Vestel Venüs Z30 teknik özellikleri

6.18 inç Full HD+ 1080 x 2246 piksel ekran
19:9 ekran oranı
Çentikli tasarım
4 GB Ram
64 GB depolama
microSD bellek yuvası
4G desteği
16 + 2 Megapiksel Dual ana kamera
16 Megapiksel ön kamera
Parmak izi okuyucu
2.8 GHz gücünde 8 çekirdekli MediaTek 6763T işlemci
3300 mAh pil
Bluetooth 4.0 
GPS
4G desteği
168 gram ağırlık

Kaynak: Teknolojioku

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Vestel Vestel Venüs Z30

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