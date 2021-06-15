Veyis Ateş hakkındaki iddialar: Muhalefet, savcıları soruşturma açmaya çağırdı

Muhalefet partileri, Habertürk TV program sunucusu Veyis Ateş'in, hakkında kara para aklama soruşturması yürütülen Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddiaları hakkında savcıları göreve çağırdı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kim için istendi bu para?" diye sorarken, HDP "Hukuk sadece muhalifleri sindirmek için mi var?" dedi.

Sedat Peker'in 6 Haziran'da yayımladığı videoda dile getirdiği iddialardan biri, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz için Ankara'da arabuluculuk yaptığıydı. Bu iddialarla ilgili olarak Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendileriyle ayrı ayrı temas kurarak, Peker'in iddialarını teyit ettiğini ve Ateş'in Korkmaz lehine durumu çevirmek için kendisinden 10 milyon euro istediğini ileri sürdü. İddialarla ilgili olarak muhalefetten açıklamalar geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara'daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı, çözeriz diyor. Ankara'da kimin için istendi bu para, bilmek istiyorum" dedi.

"Muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal" diyen Kılıçdaroğlu, "Şimdi de bir gazetecinin bir iş adamından 10 milyon Euro istediğine şahit oluyoruz. Niçin? Hukuki kovuşturmayı önlemek için. Savcılar ne zamana kadar işinizi yapmayacaksınız? Harekete geçin, kimin için istendi bu para, öğrenin" ifadelerini kullandı.