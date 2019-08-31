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Viaport Marina’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl dönümü Tuzla’da bulunan Viaport Marina’da kutlandı.30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun çok çeşitli noktalarında büyük bir coşkuyla kutlandı.

Viaport Marina’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl dönümü Tuzla’da bulunan Viaport Marina’da kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun çok çeşitli noktalarında büyük bir coşkuyla kutlandı. Tuzla’da bulunan Viaport Marina’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl dönümü kutlandı. Düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin yöresel oyunlarını sergileyen 130 yerel dansçının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Tuzla Meydanı’nda Atatürk heykeli önüne çelenk bırakılarak başlayan etkinlik, ardından toplanan kalabalığın kortej halinde marinaya yürümesiyle devam etti. 130 dansçının dans gösterisiyle marinada kurulan sahnede devam eden etkinlik, son olarak projede yer alan tarihi gemiden yapılan 12 top atışıyla son buldu.

"Hedefimiz her sene bu coşkuyu devam ettirmek"
Etkinliklerin ardından açıklamalarda bulunan Viaport Marina direktörü Sinan Arslan, "Marinada gerçekleştirilen en önemli 30 Ağustos kutlamalarını izliyorsunuz. 100 bine yakın kayıtlı ziyaretçimiz bulunuyor. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu coşkulu etkinliği her sene yaparak gelenekselleştirmek istiyoruz" diye konuştu.
Kutlamalarda 130 dansçının performans sergilediğini belirten Arslan, "Ülkemizin her yöresinden dans ekibi bu akşam burada dans etti, vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösterdi, biz de bu ilgiden oldukça memnunuz" ifadelerini kullandı.

Viaport Marina’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Viaport Marina’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Viaport Marina’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Viaport Marina’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

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