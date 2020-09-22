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Vicdansız hırsız camiden bağış kutusunu çaldı..O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesinde gerçekleştirilen cami hırsızlığı güvenlik kameralarına takıldı.Edremit’in Altınoluk Mahalles, Merkez Caminde müezzin İ.E.

Vicdansız hırsız camiden bağış kutusunu çaldı..O anlar kamerada

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesinde gerçekleştirilen cami hırsızlığı güvenlik kameralarına takıldı.
Edremit’in Altınoluk Mahalles, Merkez Caminde müezzin İ.E. cami içerisinde bulunan bağış sandığındaki paraların çalındığını fark ederek Jandarmaya haber verdi. Sandıkta bulunan yaklaşık 2 bin liranın çalındığı anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma dedektifleri JASAT ve Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli E.K.’nın sabah saatlerinde camide kimse yokken içeriye girip bağış sandığının içini boşalttığı ve camiden ayrıldığı tespit edildi.
Güvenlik kameralarına takılan E.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Vicdansız hırsız camiden bağış kutusunu çaldı..O anlar kamerada

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