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Vicdansızlığın böylesi: Başına çorap geçirdikleri kuğuyu göle bıraktılar!

06.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de kafasına çorap geçirilen kuğu son anda kurtarıldı. Çirkin 'şaka'nın geçtiğimiz pazar günü yapıldığı öğrenildi.

Vicdansızlığın böylesi: Başına çorap geçirdikleri kuğuyu göle bıraktılar!

İngiltere’de yer alan Lincolnshire’daki Coulson Road'da bir kuğu acımasız bir şakanın hedefi oldu. Kuğun başına kimliği belirsiz kişiler tarafından siyah bir çorap geçirildi. Lincolnshire polisi, geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayı kasıtlı ve “akılsızca bir şaka” olarak nitelendirerek, zamanında müdahale edilmemiş olsa kuşun açlıktan ya da boğularak ölebileceğini söyledi. Polis, olayda rolü olanların izini sürmek amacıyla Kraliyet Ailesi'ne bağlı Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ile ortak çalışmalara başladı.

"KASITLI OLARAK YAPILMIŞ"

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Çorabın kuğunun başına sıkıca yerleştirildiği ve boynunun aşağısında olduğu için nesnenin kasıtlı olarak Swan'ın kafasına yerleştirildiğine inanıyoruz. Bunun tesadüfi olduğuna inanmıyoruz."

"AKILSIZCA YAPILAN ŞAKA"

RSPC yetkililerinden Kate Burris, "Bu akılsızca yapılan şaka, zavallı kuğunun uzun süre acı çekmesine neden olabilirdi. Şu anda üreme ve yuvalama mevsiminde oldukları göz önüne alındığında, böyle bir şey aynı zamanda söz konusu kuğuya bağımlı yavrunun da acı çekmesine hatta ölmesine neden olabilirdi" dedi.

KUĞUYA ZARAR VERMENİN CEZASI 6 AY HAPİS

Ülkede halihazırda uygulanan yaban ve kırsal hayata ilişkin yasa kapsamında koruma altında bulunan kuğuları öldürmek, yaralamak veya çalmak suç sayılıyor. Söz konusu suçu işleyenler 6 ay hapis veya para cezası alabiliyor.

İHA

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