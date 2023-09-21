Video çekmek uğruna yaptıkları şaşkına çevirdi...

ABD'nin California eyaletinde 19 Eylül günü bir kişi Foresthill Köprüsü'ne çıktı. Köprüden halatla aşağı sarkan ve mahsur kalan genç, 20 kişilik bir ekip tarafından kurtarıldı.

VİDEO ÇEKMEK İÇİN ÇIKMIŞ

Yetkililer yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Yapılan incelemede, 19 yaşındaki bir kişi ve 17 yaşındaki arkadaşının köprünün altında sallanırken gösteren bir video çekmek için orada oldukları öğrenildi. 19 yaşındaki genç, ekipmanı arızalanınca köprünün altındaki hizmet yolundan yüksekte asılı kaldı. Arkadaşı gencin sıkışıp kaldığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu anlayınca 911'i aradı." (DHA)

