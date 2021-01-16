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Video izlerken alışveriş yapabileceksiniz

16.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Video izlerken alışveriş yapabileceksiniz

YouTube, favori kanallarınızda kullanılan veya bahsedilen öğeleri satın almanın modern bir yolunu test ediyor. Üzerinde çalışılan hizmet sayesinde içerik oluşturucuların videolarına belirli ürünleri ekleyebileceği ve direkt olarak video üzerinde alışveriş yapılacağı iddia ediliyor.

İzlediğiniz videoda, ekranın sol alt kısmındaki bir alışveriş çantası simgesine tıklar veya dokunursanız, YouTube öne çıkan öğelerin bir listesini görüntüleyecek. Bu ürünler hakkında daha fazla bilgiye göz atabilecek, ilgili videoları izleyebilecek veya ürünleri satın alabileceksiniz. Yalnızca YouTube’a Android, iOS ve web üzerinden de erişen kullanıcılar alışveriş çantası simgesini görecek.

Mutfak aksesuarlarına bağlanan yemek videoları, bilgisayarlar modelleri satan oyun videoları ve elbette kutudan inceleme videolarında yapılan satışlar gibi içerikler gelecek. İçerik oluşturucular, son birkaç yıldır kanallarındaki bir alışveriş merkezi aracılığıyla ürün satabiliyorlardı ancak son özellik işi bir üst seviyeye taşıyor. Söylentiler, YouTube’un bu doğrultuda bir özelliği araştırdığı konusunda epey bir süredir dönüp duruyor.

Herşeyin dijitalleştiği ve karantinalar yüzünden alışverişlerin de evlerden sağlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Haliyle internetten satış ve reklamlar artık çok önemli hale geldi. Instagram ve WhatsApp dahil olmak üzere bir dizi platform daha fazla alışveriş özelliği ekliyor. Bu nedenle Google’ın aynı şeyi YouTube’da yapması çok şaşırtıcı değil. Sonuçta, Google Alışveriş reklamları 2015 yılında YouTube videolarının altında görünmeye başladı. Bakalım bu durum değişecek mi?

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