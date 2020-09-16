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Vietnam mahkemesi, İngiltere'de 39 göçmenin öldüğü tırla ilgili 4 kişiye ceza verdi

16.09.2020 07:36 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden göçmenlerin her birinin yasa dışı yollarla İngiltere'ye gidebilmek için 22 bin dolar ödediği ortaya çıktı.

Vietnam mahkemesi, İngiltere'de 39 göçmenin öldüğü tırla ilgili 4 kişiye ceza verdi

Vietnam devlet medyasına göre, Ekim ayında İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tır kasasında 39 kaçak göçmenin cesedinin bulunduğu olayla ilgili 4 kişi hapis cezası aldı.

Grays'deki Waterglade Sanayi Parkı'nda bir tırın kasasında, 23 Ekim günü kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 39 kişinin cansız bedenleri bulunmuştu.

29'unun Vietnam'dan geldiği anlaşılan göçmenleri İngiltere'ye yasa dışı yollarla çıkardığı belirtilen 4 kişi, "yasa dışı göçü organize etmek ve arabuluculuk yapmak" suçlarından yargılandı. Ha Tinh'de bir gün süren mahkeme, dört sanığın da hapis cezası almasıyla sonuçlandı.

Vietnam devlet yayıncısı VnExpress'in haberine göre, göçmenlerden her biri insan kaçakçılarına yolculuk için 22 bin dolar ödedi.

24 ile 36 yaşları arasındaki 4 sanığa, 2 buçuk yıl ile 7 buçuk yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Yargılanan 3 kişi daha hapis cezası aldı ancak cezaları ertelendi.

'Oksijensizlikten boğulma ve and hipertermi'

Vietnam vatandaşı olan göçmenlerin cesetleri, Belçika'daki Zeebrugge'den feribota binip İngiltere'ye geçen bir tırın kasasında, ülkeye girdikten birkaç gün sonra bulunmuştu.

Ölenler arasında 18 yaşın altında 10 kişi de vardı.

İncelemelere göre göçmenlerin ölüm sebebi oksijensizlik ve hipertermiydi.

Geçen ay, tırın İngiltere'ye götürülmesine yardıcı olan İrlandalı 40 yaşındaki nakliyeci Ronan Hughes, kasıtsız insan öldürme ve yasa dışı göçe yardımı planlama suçlarını kabul etmişti.

42 yaşındaki Gazmir Nuzi ise, Nisan ayında sadece yasa dışı göçün planlanmasına yardım etme suçunu kabul etti.

Olaydan aylar sonra tırın sürücüsü Maurice Robinson, yasa dışı göçe yardım ve 39 kişinin ölümüyle ilgili suçlamaları kabul etmişti. Robinson'un 5 hafta sürmesi planlanan davası 5 Ekim'de başlayacak.

Olaya karıştığı belirtilen 4 şüpheli ise haklarındaki suçlamaları reddediyor.

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