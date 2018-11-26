Vietnam'da Usagi tayfunu

Vietnam'ın güney bölgesini etkisi altına alan Usagi tayfunu ve beraberinde getirdiği şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda ev ve araç hasar gördü.

Vietnam Haber Ajansında yer alan habere göre, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ho Chi Minh şehrinde tayfun nedeniyle üzerine ağaç devrilen motosikletli bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, 50'den fazla ev ile 46 gemi ve teknede hasara neden olan tayfunda, yaklaşık 120 ağacın devrildiği, bin hektardan fazla pirinç diğer mahsul ile kilometrelerce yolun sular altında kaldığı aktarıldı.

Tayfunun neden olduğu şiddetli yağış ve sel nedeniyle, Ho Chi Minh ve Ninh Thuan bölgesinde eğitime ara verildi.

Uçak ve tren seferlerinin aksamasına neden olan tayfunun, şiddetini azaltarak tropikal depresyona dönüştüğü kaydedildi.

