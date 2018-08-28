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Vietnam'da uyuşturucu kaçakçısına idam

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

Vietnam'da uyuşturucu kaçakçısına idam

HANOI (AA) - Vietnam'da mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulduğu Güney Afrika vatandaşını ölüm cezasına çarptırdı.

Ho Chi Minh şehrindeki mahkeme, 2016'da Tan Son Nhat Uluslararası Havalimanı'nda çantasında yaklaşık 1,5 kilogram uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan Güney Afrikalı Coetzee Tyron Lee'ye idam cezası verdi.

Lee, müfettişlere, ödemesi teslimattan sonra yapılmak üzere uyuşturucu maddeyi getirmek için Nijeryalı bir adam tarafından işe alındığını söyledi.

Vietnam dünyanın en sert uyuşturucuyla mücadele yasalarına sahip ülkelerinden biri. Ülkede 100 gramdan çok eroin veya 20 kilogramdan fazla afyon bulunduran ya da satanlar idam ile cezalandırılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Vietnam

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