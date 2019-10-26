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VİLLALARI SOYAN HIRSIZ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da  kapüşonlu pardösü giyerek villalardan hırsızlık yaptığı belirlenen  Osman A.

Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA) İSTANBUL'da kapüşonlu pardösü giyerek villalardan hırsızlık yaptığı belirlenen Osman A. gözaltına alında. Şüphelinin Kandilli'de bir villadan yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son aylarda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Polis yaptığı çalışmada şüphelinin üzerine kapüşonlu pardösü giyerek kimliğini gizlemeye çalıştığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntüleri aracılığı ile takip edilen hırsızsın kimliğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Osman A.'nın daha önceden 6 ev hırsızlığı suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Soruşturma sırasında Kandilli'de bir villadan 200 bin lira değerinde ziynet eşyası, Bebek'te başka bir villadan 50 bin lira değerinde ziynet eşyası 2 bin 200 dolar, 180 Euro ve 320 lira çaldığı tespit edilen Osman A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Hırsızlık anları
(AKTÜEL)
-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

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