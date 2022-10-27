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Vincenzo Montella: Gelişime açık bir takımız

27.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımsal olarak Fenerbahçe’den sonra en iyi forvet hattının kendilerinde olduğunu belirterek, “Rakamsal olarak baktığınızda ligin ikinci en çok gol atan takımıyız” dedi.

Vincenzo Montella: Gelişime açık bir takımız

Yusuf KANTARLI-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,(DHA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımsal olarak Fenerbahçe’den sonra en iyi forvet hattının kendilerinde olduğunu belirterek, “Rakamsal olarak baktığınızda ligin ikinci en çok gol atan takımıyız” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasında evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, pazar günü saat 17.00’de deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdüren mavi-lacivertli ekip, pas organizasyonu, dar alan oyunu gibi taktik çalışmaları yaptı. Vincenzo Montella, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları için üzüldüğünü belirterek, “Oynadığımız ve gösterdiğimiz performans sonrasında açıkcası herkes üzgündü. Ama biliyorsunuz, futbolda bazen çok üretirsiniz ancak sonucu alamazsınız. Beraberlikle yetinmek zorunda kaldık. Gerçekten takımın performansından dolayı çok mutluyum. Herkes sonuna kadar mücadele verdi. Böyle oynarsak futbolda biliyorsunuz bu tarz performans gösterirseniz kolay kolay da maç kaybetmezsiniz. O yüzden pozitif bir maçtı” dedi.
"ZORLU BİR DEPLASMANA GİDİYORUZ"
Ligde 2’nci sırada olduklarını ama sıralamaya bakmaksızın devam ettiklerini belirten Montella, “Bizim kendi yolumuza bakmamız gerekiyor. Biz bu şekilde performansları üretmek zorundayız ve orada olmak zorundayız. O yüzden kim ne yaptı ne etti önemli değil. Şu an da zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Son 6 maçta 13 puan toplayan Kayserispor'a karşı bir maç oynamaya gidiyoruz. Son iki maçını da iki galibiyetle kapatan bir deplasmanımız olacak. Baktığınızda 13 puanın son 2 maçı da kendi kazandığı maçlarda Galatasaray'ı da yenerek iki galibiyeti var. O yüzden zorlu bir deplasman olacak ama biz kendi yolumuza bakacağız ve tabii ki de gelişmek zorundayız. Gelişime açık bir takımız ve daha da fazla gelişerek kendi futbolumuzu en iyi seviyeye taşımamız gerekiyor” diye konuştu.
"LİGİN İKİNCİ EN ÇOK GOL ATAN TAKIMIYIZ"
Oyuncuların hepsinin birbirinden iyi olduğunu söyleyen Montella, “Ben açıkçası bireysel olarak bakıyorum o olaya. Takımı sahaya dizeceğim zaman hangisi bize daha faydalı olur onun düşüncesiyle hareket ediyorum. Tabii ki de oynayanlar saygı duyulması gerekiyor. Oynamayanlara da çok saygı duyulması gerekiyor. Çünkü herkes burada mücadele veriyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin arkasında ikinci en iyi forvet hattı takımsal olarak bizde. Rakamsal olarak baktığınızda ligin ikinci en çok gol atan takımıyız” ifadelerini kullandı. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Vincenzo Montella'nın açıklamaları
(FOTOĞRAFLI)

Vincenzo Montella: Gelişime açık bir takımız - Spor - Adana - Merkez

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