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Virajda Apex nedir? Yarış çizgisi nedir?

31.12.2020 14:38 | Son Güncelleme:
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Virajda Apex nedir? Yarış çizgisi nedir?

Virajda Apex, bir çok otomobil kullanıcısı tarafından istemsizce de kullanılan bir çizgidir. Esas amacı ise aslında daha hızlı ve güvenli viraj almak. Karmaşık bir konu olduğu için sürücüler tarafından çok iyi anlanması gereken bir konudur. Virajda Apex nedir? Yarış çizgisi nedir?

Önceki yazılarımızda önden kayma ile ilgili bilgi veren yazılar paylaşmıştık. Şimdi ise önden kaymayı engelleyecek, güvenli ve hızlı sürüş sunacak Apex konusunu işliyoruz. Virajda Apex nedir? Yarış çizgisi nedir? İşte tüm detaylar..

Apex nedir?

APEX NEDİR?

Apex’i anlamak için listedeki geometri dersine doğru ufak bir yolculuğa çıkmak gerek. Geometri terimi olan bu detay, ikizkenar bir üçgenin, piramidin veya koninin tabanından en uzakta olan noktayı işaret eder. İşte iş yola geldiğinde virajın tepe noktasına Apex denmektedir. Apex noktası doğru ve hızlı viraj almak için çok iyi bilinmesi ve kullanılması gereken bir yerdir.

VİRAJDA APEX NEDİR?

Apex, virajın içerisindeki en keskin noktadır. Geometrik açıdan yukarı da açıkladığımız bu nokta sürücüler için önem arz eder. Dönüşün merkez noktası olarak da bilinen Apex, bazı durumlarda değişim gösterebilir. Virajın her zaman en keskin noktası Apex olmayabilir. Apex noktasının diğer bir açıklaması ise ideal sürüş çizgisidir. İdeal çizgide otomobil hem güvenli hem de hızlı ilerler. Aslında bu çizgi Ralli’de yarış çizgisi olarak da adlandırılır. Otomobil Sporları yapan biri için en önemli konu yarış çizgisidir. Yarış çizgisini doğru kullanan bir Ralli otomobili, diğer araçlara göre daha hızlı bir yarış çıkarabilir.

YARIŞ ÇİZGİSİ NEDİR?

Basit bir şekilde yarış çizgisini açıklamak gerekirse, yarış sırasında tutulan tur sürenizi en aza indirmek için seyredilen uygun sürüş çizgisidir. Yarış sürenizi en iyi seviyeye getirmeniz için yarış çizgisini çok iyi kullanmanız gerekir. Ayrıca sürüş sırasında daha az ani direksiyon hareketi ve fren, size büyük avantaj sağlar. Her aracın viraj alma karakteri farklıdır. Bunun yanında virajında karakteri farklıdır. Bu doğrultuda viraj çizgisi her zaman aynı olmayacaktır. Durum ve şartlar viraj çizgisinin yerini değiştirebilir.

KAÇ TİP APEX NOKTASI VARDIR?

Apex noktası 2 çeşittir. Sürüş sitiline göre değişim gösteren bu noktayı şimdi detaylandıralım.

Geç apex

GEOMETRİK APEX VE KLASİK YARIŞ ÇİZGİSİ

Aslında sürücülerin istemsizce yaptığı sürüşler sırasında kullanılan Apex noktasıdır. Virajda hızın azaltılmadan virajın dönüş şiddetinin azaltılmasıdır. Bu çizgide gitmek isteyen sürücüler virajın en dış kısmından orta tarafına doğru hareket eylemi gösterir. Sonrasında viraj bitiminden yolun tepe noktasına ulaşılır. Bu süreçte merkez kaç kuvvetine maruz kalan otomobil yolunu kendi bulur. Esas amaç en az direksiyon hareketiyle bu işlemi gerçekleştirmektir.

GEOMETRİK APEX KULLANMANIN ARTILARI NELER?

• Önden kayma ihtimalini ortadan kaldırır.
• Arkadan kayma ihtimalini azaltmaya destek olur
• Yakıt tüketimini bu sürüş azaltır
• Lastiklerinizin yaşam döngüsünü uzatırsınız
• Az motor gücüne sahip olan araçlarda maksimum tutunma sağlanır

GEOMETRİK APEX KULLANMANIN EKSİLERİ NELER?

• Bu tarz sürüşlerde istediğiniz en kısa sürüş zamanını çıkartamazsınız.

GEÇ APEX VE MODERN YARIŞ ÇİZGİSİ

Risk kat sayısı yüksek ama bir o kadar da yarış tur zamanını azaltan bir Apex kullanım şeklidir. Burada mantık olarak virajın tepe noktasına aracınızı geç ama hızlı bir şekilde atmanız. Bu süreçte araç biraz önden kayma yaşayabilir ancak, viraj çıkışına taşınacak büyük hızlar size süre kazandıracaktır.

Geç apexin artıları

GEÇ APEX VE MODERN YARIŞ ÇİZGİSİNİN AVANTAJLARI NELER?

• Daha geç frenleme yapabilmenizi sağlar
• Yarış sırasında öndeki aracı geçmeniz konusunda avantaj sağlar
• Aracın gücüne göre virajlarda daha fazla zaman kazandırır
• Gücün erken bir şekilde kullanılmasını sağlar

GEÇ APEX VE MODERN YARIŞ ÇİZGİSİNİN DEZAVANTAJLARI NELER?

• Lastiklerin çabuk aşınmasına sebep olur
• Aracın gücü düşükse fazla zaman kaybettirir

apex neden kullanılır

APEX ÇİZGİSİ NEDEN KULLANILIR?

Apex noktası özellikle yarışlarda avantaj elde edilmesi için kullanılır. Burada amaç eğer ki öndeki aracı geçmek ise, bol bol kullanılması tavsiye edilir. Yarış çizgisi anlamına da gelen Apex, doğru kullanıldığında size daha hızlı etap zamanı sağlayacaktır.

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