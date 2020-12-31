Önceki yazılarımızda önden kayma ile ilgili bilgi veren yazılar paylaşmıştık. Şimdi ise önden kaymayı engelleyecek, güvenli ve hızlı sürüş sunacak Apex konusunu işliyoruz. Virajda Apex nedir? Yarış çizgisi nedir? İşte tüm detaylar..

APEX NEDİR?

Apex’i anlamak için listedeki geometri dersine doğru ufak bir yolculuğa çıkmak gerek. Geometri terimi olan bu detay, ikizkenar bir üçgenin, piramidin veya koninin tabanından en uzakta olan noktayı işaret eder. İşte iş yola geldiğinde virajın tepe noktasına Apex denmektedir. Apex noktası doğru ve hızlı viraj almak için çok iyi bilinmesi ve kullanılması gereken bir yerdir.

VİRAJDA APEX NEDİR?

Apex, virajın içerisindeki en keskin noktadır. Geometrik açıdan yukarı da açıkladığımız bu nokta sürücüler için önem arz eder. Dönüşün merkez noktası olarak da bilinen Apex, bazı durumlarda değişim gösterebilir. Virajın her zaman en keskin noktası Apex olmayabilir. Apex noktasının diğer bir açıklaması ise ideal sürüş çizgisidir. İdeal çizgide otomobil hem güvenli hem de hızlı ilerler. Aslında bu çizgi Ralli’de yarış çizgisi olarak da adlandırılır. Otomobil Sporları yapan biri için en önemli konu yarış çizgisidir. Yarış çizgisini doğru kullanan bir Ralli otomobili, diğer araçlara göre daha hızlı bir yarış çıkarabilir.