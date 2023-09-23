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  4. Virajı alamayan kamyonet böyle devrildi! O anlar güvenlik kamerasında

Virajı alamayan kamyonet böyle devrildi! O anlar güvenlik kamerasında

23.09.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’ın Keban ilçesinde viraja hızlı giren kamyonun savrularak devrildiği ve 5 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Keban ilçesi Arapgir-Ağın yolu Fırat Köprüsü çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, N.Y. yönetimindeki, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve virajı alamaması sonucu yan yattı. Fırat Köprüsü girişinde yan yatarak durabilen kamyonda bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, kamyonun hızlı bir şekilde viraja girdiği ve savrularak yan yattığı, köprüde bulunan vatandaşların ise korkuyla etrafa kaçıştığı görülüyor.

(İHA)

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trafik kazası

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