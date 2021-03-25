HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Virginia, ABD'nin güneyinde idam cezasını kaldıran ilk eyalet oldu

Virginia, ABD'nin güneyinde idam cezasını kaldıran ilk eyalet oldu

25.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Virginia, ABD'nin güneyinde idam cezasına son veren ilk eyalet oldu. Virginia Valisi Ralph Northam, attıkları bu adımla birlikte ırkçı ve ayrımcı bir tarihi de olan "ölüm makinasının" durdurulduğunu söyledi.

Virginia, ABD'nin güneyinde idam cezasını kaldıran ilk eyalet oldu

Virginia, ABD'nin güneyinde idam cezasına son veren ilk eyalet oldu. Virginia Valisi Ralph Northam, attıkları bu adımla birlikte ırkçı ve ayrımcı bir tarihi de olan "ölüm makinasının" durdurulduğunu söyledi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin idam cezasına onay verdiği 1976 tarihli kararından bu yana, Virginia, Texas'tan sonra en çok idam cezasının infaz edildiği eyaletti.

45 yıl önceki karardan sonra ABD'deki idam cezalarının büyük çoğunluğu, iç savaş döneminin eski köleci Güney Konfederasyonu'nda yer alan eyaletlerde infaz edildi.

İdam cezasıyla ilgili olarak Kuzey ve Güney eyaletlerindeki yaklaşımın farklılaştığı ABD'de, bu konu son dönemde yine ulusal düzeyde gündemde.

Eyaletler ve federal düzeyde idam konusunda tutum

Halen ABD'deki 50 eyaletten 27'sinde idam cezaları onaylanıyor ancak bazı eyaletler cezanın uygulanmaması yönünde bir politika izliyor.

Federal yani merkezi düzeyde idam cezalarının uygulanmaması yönündeki tutumu ise eski başkan Donald Trump sonlandırmıştı. Trump, 17 yıl sonra geçen sene federal düzeyde idam cezası infazlarını başlatmıştı.

Bu politika değişikliği sonrası birkaç ay içerisinde federal düzeyde 13 kişinin idamı onaylanıp infaz edildi. Bunların altısı, Trump'ın seçim yenilgisinden sonra, henüz yönetimi devretmediği aylarda gerçekleştirildi.

Joe Biden seçim kampanyasında ise federal düzeyde idam cezasına onay vermemeyi vadetti ve eyaletlerin de bu yönde adım atmasını istedi. Ancak Biden ABD Başkanı seçildikten sonra bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

İdam Cezası Bilgilendirme Dairesi kayıtlarına göre Virginia, İngiltere kolonisi olduğu günlerden bu yana 1400 kez idam cezası infaz etti.

Şu anda eyalet kongresinde ağırlıkta olan Demokratlar, idamın orantısız bir şekilde beyaz olmayan azınlıklar ile zihinsel sağlığı bozuk olanlar ve yoksullara uygulandığını söyleyerek idam cezasının iptali için adım attılar.

Kongre'den geçen idam cezasının kaldırılması konusundaki düzenlemeyi imzalayan eyalet valisi Ralph Northam 20. yüzyılda eyalette idam edilen 377 kişiden 296'sının siyahlar olduğunu söyledi.

Hakkında ölüm cezası verilmiş son iki kişinin cezaları da bu yeni düzenlemeyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülecek.

Birleşmiş Milletler, üyesi olan 194 ülkeden 170'inin ölüm cezasını kaldırdığını ya da uygulamadığını söylüyor. ABD ise bu konuda adım atmayan az sayıdaki ülkeden biri olarak sık sık uluslararası eleştirilere hedef oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Bill Gates dünyanın normale dönüşü için tarih verdiBill Gates dünyanın normale dönüşü için tarih verdi
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Yeni Zelanda'da düşük yapan kadınlara ve partnerlerine ücretli izin hakkı

Düşük yapan kadın ve partnerine ücretli izin hakkı

Uruguay'da kaza yapan helikopterdeki Kovid-19 aşıları ziyan oldu

Uruguay'da kaza yapan helikopterdeki Kovid-19 aşıları ziyan oldu

İtalyan polisi fabrika baskınında milyonlarca AstraZeneca aşısı ele geçirdi

İtalya'da milyonlarca AstraZeneca aşısı ele geçirdi!

Bill Gates dünyanın normale dönüşü için tarih verdi

Bill Gates dünyanın normale dönüşü için tarih verdi

İsrail'den büyük hata: Gizli askeri üsleri ifşa oldu

İsrail'den büyük hata!

Dünya ticaretini kilitleyen geminin boşaltılması ‘haftalar alabilir’

Dünya ticaretini kilitledi! Haftalar alabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.