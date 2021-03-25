Virginia, ABD'nin güneyinde idam cezasını kaldıran ilk eyalet oldu

Virginia, ABD'nin güneyinde idam cezasına son veren ilk eyalet oldu. Virginia Valisi Ralph Northam, attıkları bu adımla birlikte ırkçı ve ayrımcı bir tarihi de olan "ölüm makinasının" durdurulduğunu söyledi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin idam cezasına onay verdiği 1976 tarihli kararından bu yana, Virginia, Texas'tan sonra en çok idam cezasının infaz edildiği eyaletti.

45 yıl önceki karardan sonra ABD'deki idam cezalarının büyük çoğunluğu, iç savaş döneminin eski köleci Güney Konfederasyonu'nda yer alan eyaletlerde infaz edildi.

İdam cezasıyla ilgili olarak Kuzey ve Güney eyaletlerindeki yaklaşımın farklılaştığı ABD'de, bu konu son dönemde yine ulusal düzeyde gündemde.

Eyaletler ve federal düzeyde idam konusunda tutum

Halen ABD'deki 50 eyaletten 27'sinde idam cezaları onaylanıyor ancak bazı eyaletler cezanın uygulanmaması yönünde bir politika izliyor.

Federal yani merkezi düzeyde idam cezalarının uygulanmaması yönündeki tutumu ise eski başkan Donald Trump sonlandırmıştı. Trump, 17 yıl sonra geçen sene federal düzeyde idam cezası infazlarını başlatmıştı.