Vivo Pad yakında piyasada

Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere tablet pazarında önemli bir daralma yaşanıyordu. Malum, akıllı telefon ekranlarının büyümesi ve benzeri sebeplerden ötürü tabletlere olan ilgi azalmıştı.

Fakat pandemi süreciyle birlikte tabletlere olan ilgi tekrardan artmaya başladı. Çok değil 4 – 5 sene önce tablet piyasasında boy gösteren marka sayısı hayli fazlaydı. Fakat bu sayı son 1 – 2 yılda bir eldeki parmak sayısından daha az bir hale geldi.

Şimdilerde ise tablet sektöründeki oyuncu sayısı günden güne artıyor. Halihazırda Apple, Huawei ve Samsung gibi isimler az da olsa tablet üretimine devam ediyor. Üstelik 2021 yılında bu sayıda önemli artışlar yaşandı.

VIVO'NUN TABLETİ YOLDA

Özellikle Çinli üreticilerin bu konuda başı çektiklerini söyleyebiliriz. Honor, TCL, Xiaomi ve Oppo başta olmak üzere pek çok Çinli akıllı telefon üreticisi tablet pazarına giriş yapmıştı. Şimdi ise Vivo, tablet pazarına girmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Aslında Vivo ilk tabletinin marka haklarını çok önce almıştı. Fakat kısmet şimdiye oldu. Vivo Pad için son lisans görüşmelerini tamamlayan Çinli üreticinin önümüzdeki günlerde yeni tabletini satışa sunacağı söyleniyor. Muhtemelen bu tabletin özellikleri yakında netleşecektir.

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