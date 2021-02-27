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Vivo, resmi Weibo hesabında vivo S9 posterini paylaştı

27.02.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Vivo, resmi Weibo hesabında vivo S9 posterini paylaştı

Akıllı telefon, Vivo S7 5G’ye benziyor ve üçlü kamera kurulumuna sahip. Vivo, arka kameraları detaylandırmadı, ancak S9’un 44MP selfie kamerasına sahip olacağını doğruladı.

Vivo tarafından yayınlanan posterin sağ alt köşesinde de bir metin bulunuyor. Buna göre  markanın S9e modelinin 32 MP selfie kamerayla piyasaya süreceği doğrulandı. Vivo henüz S9e’nin ne zaman tanıtılacağını söylemese de, akıllı telefon muhtemelen 3 Mart’ta vanilya S9 ile piyasaya çıkacak. Vivo tarafından paylaşılan görüntü S9‘u iki renkte gösteriyor. Ancak akıllı telefonun şirketin resmi Çin web sitesinde listelenmesi, üçüncü bir beyaz renkli varyantın da olduğunu doğruluyor. Vivo, S9 ve S9e’nin özelliklerini detaylandırmamış olsa da, önceki raporlar normal S9‘un Dimensity 1100 SoC tarafından destekleneceğini ve S9e’nin Dimensity 820‘ye sahip olacağını ortaya koymuştu.

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VivoS9 5G’nin en önemli özelliklerinden biri dünyanın ilk 6nm yonga setine sahip olması. Geçmiş raporlar, Vivo S9 5G’nin geçen ay resmiyet kazanan Dimensity 1100 5G yonga seti, 64 megapiksel birincil kamera ve 90Hz ekran ile donatılacağını ortaya çıkardı. Cihaz Android 11, OS, yaklaşık 4.000mAh pil ve 33W hızlı şarj gibi özelliklerle donatılmış. Yaklaşık bir hafta sonra piyasaya sürülecek olmasına rağmen, önümüzdeki günlerde vivo’nun S9 serisinin birkaç özelliğini daha onaylamasını bekliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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