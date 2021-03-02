Vivo S9 5G akıllı telefonun tanıtım videosunu yayınladı

Kısa video, Vivo S9 5G’nin önceki Vivo S7 5G akıllı telefon gibi ekranda daha geniş bir çentiğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Çentik, çift selfie kamera sistemine sahip. Şirket geçen hafta birincil selfie kamerası olarak 44 megapiksel lensi doğruladı. Vivo S9 5G’nin arka tarafı, üçlü kamera sistemi için dikdörtgen şeklinde bir modüle sahip. Sızıntı haberler, cihazın 64 megapiksellik bir ana kamera içerdiğini iddia etmişti. Tanıtım videosu, Vivo S9 5G’nin Dimensity 1100 yonga seti ve UFS 3.1 depolama tarafından desteklendiğini doğruluyor.

VİVO S9 5G GEEKBENCH'TE

Dimensity 1100’den bahsetmişken, cihaz Geekbench üzerinde 12 GB RAM ile ortaya çıktı. Vivo S9 5G, Android 11 ile çalışıyor. Tek çekirdekli testte, cihaz 860 puan aldı ve çok çekirdekli testte ise 3532 puan kaydetti. Diğer sızıntı haberler, Vivo S9 5G’nin 90 Hz yenileme hızı sunan bir AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Cihaz, 33W hızlı şarjı destekleyen 4.100 mAh’lik bir bataryayı da barındırıyor olabilir.

Vivo S9e 5G de Çarşamba günü Vivo S9 5G ile piyasaya sürülecek. Şirket, cihazın 32 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olacağını doğruladı. Geçmiş raporlar, Vivo S9e’nin Dimensity 820 yonga seti, 8 GB RAM ve 33W hızlı şarj destekli 4.100mAh pil gibi özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı.

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