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Vivo X60 Pro + 5G telefonunu Çin’de piyasaya sürecek

20.01.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Vivo X60 Pro + 5G telefonunu Çin’de piyasaya sürecek

Cihaz, aralık 2020’de piyasaya çıkan Vivo X60 ve Vivo X60 telefonlarının daha güçlü versiyonu olacak. Şimdi lansmandan biraz önce, şirket arka tasarımını ve temel özelliklerini sergilemek için resmi bir poster yayınladı.

Vivo X60 Pro + 5G, çift ana kamera ve Snapdragon 888 mobil platformu ile gelecek. Sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre, X60 Pro + 5G, f / 1.6 diyafram açıklığına sahip Samsung GN1 50 megapiksel birincil kamera, ikinci nesil mikro gimbal sabitleme özelliğine sahip 48 megapiksel ultra geniş lens içeren dörtlü kamera kurulumu ile geliyor. X60 Pro + ‘nun çift ana kamerası, 5x periskop telefoto lens ve portre sensörüyle birleştirilmiş.

Vivo X60 Pro + 5G artık Vivo China’nın resmi web sitesinde listeleniyor. Müşteriler amiral gemisi telefonunu 7,7 dolar harcayarak rezerve edebilirler. Telefon, Lacivert ve Klasik Turuncu gibi iki renkte geliyor. 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama gibi iki farklı varyantta sunulabiliyor. Vivo X60 ve Vivo X60 Pro telefonlarında bulunabilen 6.56 inç AMOLED ekranı destekleyen aynı 120Hz yenileme hızına sahip olacağına dair söylentiler yaygın. 55W hızlı şarj desteği ile geleceği de söylentiler arasında.

VİVO X60 VE X60 PRO ÖZELLİKLERİ

 X60 ve X60 Pro, 120 Hz yenileme hızı sunan 6,56 inç FHD + AMOLED ekranlarla donatılmış. OriginOS tabanlı Android 11 işletim sistemi, X60 ikilisine önceden yüklenmiş olarak geliyor. Bu telefonlar, bir Exynos 1080 yonga seti ve 12 GB’a kadar RAM ile güçlendirilmiş. X60 ve X60 Pro, 256 GB’a kadar depolama alanıyla birlikte geliyor.

X60 Pro + için tarih verildiX60 Pro + için tarih verildi

 X60, 48 megapiksel + 13 megapiksel (ultra geniş) + 13 megapiksel (portre) üçlü kamera sistemine sahipken. X60 Pro, 48 megapiksel + 8 megapiksel (periskop telefoto) + 13 megapiksel (ultra geniş) + 13 megapiksel (portre) dört kamera sistemine sahip. Her iki telefonun da 32 megapiksel ön kamerası var. X60 4.300mAh bataryaya sahipken, X60 Pro 4.200mAh bataryaya sahip. X60 ikilisi, 33W hızlı şarj için destek taşıyor.

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