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Vivo X60t Pro sızdırıldı

23.04.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vivo X60 serisi şu an hali hazırda alt tane modeli yer alıyor ancak şirket göründüğü gibi yeni bir modeli üzerinde çalışıyor ve bu diğerlerinden çok farklı olacak. Yeni bir sızıntı, bu yeni modelin Vivo X60t Pro olarak piyasaya çıkacağını söylüyor.

Vivo X60t Pro sızdırıldı

Digital Chat Station’a göre Vivo, Vivo X60t’nin Pro versiyonunu duyurmayı planlıyor. X60t bu ayın başlarında duyuruldu ve ona güç veren bir Dimensity 1100 yonga setine sahip. Bu model çevrimdışı pazar için piyasaya sürüldü.

Vivo X60t Pro’ya güç verecek yonga setiyle ilgili çılgınca bir tahminde bulunacak olursak, bunun Dimensity 1200 olduğunu söyleyebiliriz. Vivo X60 serisinin halihazırda Snapdragon 888 , Snapdragon 870 , Exynos 1080 ve Dimensity tarafından desteklenen modelleri var. 1100, bu nedenle Dimensity 1200 SoC ile bir model başlatmak mantıklı.

Geri kalan teknik özellikler için, Vivo’nun yalnızca yonga setine dayalı normal X60’tan farklı olan Vivo X60t ile yaptığını kopyalayıp kopyalayamayacağını bilmiyoruz. Durum buysa, Vivo X60t Pro , yonga setlerine bağlı olarak yalnızca Exynos 1080 ile çalışan Vivo X60 Pro’dan (Çin versiyonu) farklı olmalıdır.

Vivo X60 Pro, ortalanmış bir delik, 1080p çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç kavisli bir AMOLED ekrana sahiptir. Telefon, kamera kurulumu için 48 MP birincil arka kamera, OIS ve 5x optik yakınlaştırmalı 8 MP periskop telefoto kamera, 2x optik yakınlaştırmalı 13 MP telefoto kamera ve 13 MP ultra geniş açılı kamera ile birlikte geliyor. Selfie kamerası için önünde 32MP sensör var.

Vivo, telefonu yalnızca tek bir konfigürasyonda gönderir – 12GB RAM + 256GB genişletilemez depolama. 33W hızlı kablolu şarj desteği ile 4200mAh pil kapasitesine sahiptir ve Android 11 ile çalışacak. Ne zaman çıkacağı için belirsiz olsa da kısa sürede tanıtılması bekleniyor.

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