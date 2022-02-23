Vivo Y33s Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Akıllı telefon devleri, yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Bu firmalardan biri ise vivo oldu. Vivo, yeni akıllı telefonu vivo Y33s'i Türkiye'de satışa çıkardı. Vivo Y33s'in özellikleri ve fiyatı da listelendi.

VIVO Y33S'İN ÖZELLİKLERİ

Vivo'dan gelen açıklamaya göre; Y33s, yüzde 90,6 ekran-gövde oranı, 6.58 inçlik 2408 x 1080 FHD+ çözünürlüğünde ekran sunuyor.

Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ile gelen 8 GB RAM'e sahip telefon, MediaTek Helio G80 işlemcisinden güç alıyor. Aktarıldığı kadarıyla telefonda beş bileşenden oluşan soğutma çözümü var. 8,00 mm'lik gövdeye sahip olan vivo Y33s, 5000 mAh pil ile destekleniyor ve bu pil 18W hızlı şarj ile doldurulabiliyor. Depolama kısmında ise 1 TB'a kadar alan yükseltme desteği mevcut.

Kamera kısmında ise arka tarafta EIS teknolojisine sahip 50 MP ana kamera, 2 MP bokeh kamerası ve 4 cm'ye kadar yaklaşan 2 MP süper makro kamera karşımıza çıkıyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

VIVO Y33S'İN FİYATI

Vivo Y33s'in fiyatına gelelim. Ayna Siyahı ve Gün Ortası Rüyası renk seçenekleri bulunan telefonun 4.999 TL'lik bir fiyata sahip olduğu açıklandı.

