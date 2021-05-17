Vivo Y76s detaylandı

Listede belirtilen bu telefonun özelliklerinden biri cihazın 18W şarj desteğine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca daha önce gelen bilgilerde bu telefonun sadece 4G ile sınırlı olduğu söylenmişti. Ancak şimdi, bu cihazın TENAA sertifikası onun bir 5G akıllı telefon olduğunu onaylıyor.

TENAA’ya göre, V2111A model numarasını taşıyan telefon, yaklaşan Vivo Y76s 5G'nin ta kendisi. Bu nedenle telefonun ‘vivo Y76s 5G’ adıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

VIVO Y76S 5G HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

Listeye göre, telefon 6,58 inç ekrana ve 4,910 mAh bataryaya (nominal kapasite) sahip olacak. Cihaz çift SIM ve Android 11 ile gelecek. Ancak FuntouchOS 11'i veya OriginOS’u çalıştırıp çalıştırmayacağı bilinmiyor.

Son olarak, liste telefonun boyutlarının 163.95 x 75.30 x 8.50 mm olacağını söylüyor.

Genellikle, TENAA listeleri tüm teknik özelliklerin yanı sıra akıllı telefonların resimlerini içerir. Ancak bu resimler bazen yavaş yavaş eklenirler. Dolayısıyla, Vivo Y76s 5G’nin listesi şu anda çok fazla bilgiye sahip değil.

Her neyse, yakın gelecekte resmi açıklamasından önce bu telefon hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Ancak bazı Vivo akıllı telefonların Çin’de sessiz bir şekilde piyasaya sürüldüğünü belirtmekte fayda var. Bu nedenle, vivo Y76s 5G’nin benzer bir şekilde piyasaya sürülmesi ihtimali var. Telefonun Avrupa piyasası yani küresel pazarda boy gösterip göstermeyeceği bilinmiyor.

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