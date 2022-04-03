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  4. Viyadük inşaatında korku dolu anlar! 120 metre yükseklikte saatlerce asılı kaldılar

Viyadük inşaatında korku dolu anlar! 120 metre yükseklikte saatlerce asılı kaldılar

03.04.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Eğiste Viyadüğü inşaatında çalışan 2 işçi, 120 metre yüksekte mahsur kaldı. 7 saat havada asılı kalan işçiler korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçiler kurtarıldı.

Viyadük inşaatında korku dolu anlar! 120 metre yükseklikte saatlerce asılı kaldılar

Konya-Hadim kara yolu üzerinde yapımı süren ve bitirildiğinde Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü olacak Eğiste Viyadüğü'nün 166 metrelik ayağında kurulu asansörde teknik bir arıza nedeniyle asılı kalan 2 işçiyi diğer arkadaşları oldukları yerden kurtarmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.

120 METREDE ASILI KALDILAR

Bunun üzerine işçiler Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 166 metrelik köprü ayağının 120'nci metresinde asılı kalan işçileri kurtarmak için çalışmalara başladı. Viyadükte asansöre ulaşan ekipler dikkatli çalışmayla her 2 işçiyi de sağ salim kurtardı.

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Toplam 8 orta ayak üzerinde inşa edilen viyadük köprü, Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü olma özelliğini taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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