Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesi nedir? İşte ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nden gelen açıklama...

Twitter üzerinden ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklama merak konusu oldu. Paylaşımda sözü edilen Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesi araştırılıyor. Peki Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesi nedir?

VİYANA SÖZLEŞMESİ 41. MADDESİ NEDİR?

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı.

Yapılan açıklamada, “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine riayet etmeyi teyit eder” denildi.

Norveç ve Finlandiya, ABD’nin bu paylaşımını retweet etti ve tekrar paylaştı. Kanada’nın Büyükelçiliği ise ABD’nin paylaşımını retweet etmese de aynı ifadeyi yazılı olarak paylaştı. İngiliz haber ajansı Reuters ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu gelişmeyi olumlu karşıladığını açıkladı.

Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesinde konsolosluk çalışanlarının kişisel dokunulmazlıkları ile ilgili bilgiler bulunuyor.

Sözleşmede şu ifadeler yer almakta:

1- Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2- Gönderen devlet tarafından kabul eden devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3- Misyonun binaları, misyonun bu sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.



