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Viyana’da sinagog yakınlarında saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 23:26 | Son Güncelleme

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir sinagog yakınlarında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir sinagog yakınlarında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Avusturya İçişleri Bakanlığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sinagog yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulurken, saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana’daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz. Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" açıklamasını yaptı.

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