Vizesiz seyahat edilebilecek Yunan adaları belli oldu! Turizmciler bayram ediyor: Masraflar düşürecek, alternatif rota oluşturacak

Dün Yunanistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege'deki Yunan adalarına 7 günlük vize serbestisini ele aldı. Görüşmenin ardından Miçotakis, Türk vatandaşların Yunan adalarına vizesiz seyahatinde yaşanan son gelişmeyi duyurdu. Turizm sektörü haberi alır almaz heyecan yaşadı. Yeni dönemde Yunan adaları tatilinde iç pazardan daha düşük maliyetlerle karşılaşılması şeklinde olumlu bir durum bekleniyor.

YUNAN ADALARINA VİZESİZ SEYAHATE ONAY ÇIKTI

Vize serbestisindeki gelişmeyi Miçotakis, Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında duyurdu. Miçotakis'in açıklamasına göre Yunanistan, mülteci kamplarının bulunduğu veya Türkiye'ye doğrudan feribot bağlantısı bulunan 10 Yunan adasını, Türk vatandaşları ve ailelerinin yıl boyunca yedi gün boyunca ziyaret edebilmesi için Avrupa Komisyonu'na bulunduğu talepte onay aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan turizmciler, gelişmeleri olumlu bulduklarını belirtip, bunun iki ülkenin kardeşlik bağını güçlendireceğini ifade etti.

"YERLİ TURİSTE ALTERNATİF OLACAK"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, aynı denizi paylaşan iki ayrı ülke olarak Türk ve Yunan geleneklerinin de birbirine benzediğini söyleyerek Avrupa Birliği ülkesi olan Yunanistan'ın adalarının Türk turistlere her zaman çok cazip geldiğini ifade etti. Son zamanlarda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Schengen vizesi vermekte zorluk çıkardığını kaydeden İşler, "Yerli turistin yurt dışına çıkması engelleniyordu. Yunanistan'ın bu adımı fevkalade iyi. Yunanistan ile ilişkilerimizde kardeşlik ve barışın öne çıktığını görüyoruz. Vize alamadığı için yurt dışına çıkamayan tatilciler iç pazarda kalıyordu. İç pazardaki maliyetlerin yüksek olması fiyatlara yansıyordu. Tatil hakkını içeride kullanan vatandaşlar yüksek fiyatlarla karşılaşıyordu. Yerli turistin Yunanistan'a gittiği zaman yapacağı harcama, Türkiye'deki bir tesiste yapacağı harcamadan daha düşük olacağı için onlar için bir alternatif olacak" dedi.

"ADALARLA REKABETÇİ ORTAMA GİRECEĞİZ"

Rekabetin iyi olduğuna, değişim ve dönüşümü getirdiğine dikkati çeken İşler, "Yunan adalarının bir fırsat olarak devreye girmesi iç pazardaki fiyatların kontrol altına alınmasını sağlayacak. 7 günlük vizesiz seyahat uygulaması daha önce kapıdaki vize uygulamasına çok benziyor. Adalarda bulunan halkın da feribotlarla geliş gidiş yapabilmesi Türkiye'den inşaat, ilaç medikal malzemelerin alışverişini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Turizm sektörünün barışın olduğu yerde yaşayabildiğini anlatan İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 günlük vize uygulaması iki ülkenin kardeşlik bağını güçlendirecektir yerinde bir karar olarak görüyorum. Hem sektörün kendine check-up yapmasını sağlayacak hem de çift yön olarak gelen feribotların bizim ülkemizden alışveriş yapılmasına katkı sağlayacak. Karşılıklı kazan kazan modeli ile kardeşlik ve barış Ege Denizi'nde artacak. Turizmciler olarak fiyatlarımızı fahiş olarak belirlemiyoruz. İç pazardaki enflasyon ve maliyetleri fiyatlarımıza yansıtmak durumunda kalıyoruz. Ama hükümetin 2024 yılı hedefleri doğrultusunda enflasyonun yüzde 36 civarına çekilmesi gündemde. Biz de fiyatlarımızı enflasyon oranına göre ayarladığımızda adalarla rekabetçi ortama gireceğiz. Bu da kendi vatandaşımızın lehine olan bir şeydir."

"TUNÇ SOYER'İN AÇIKLAMASI TAKDİRE DEĞER"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 6 Nisan'da İDO ile beraber Sığacık-Samos gemi seferlerinin başlayacağına yönelik açıklamasını da değerlendiren İşler şunları söyledi:

"Osmanlı'dan bu yana adalarla sürekli bir seyahat söz konusu. Politik sebeplerden dolayı son zamanlarda azalmıştı. Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de nisandan itibaren böyle bir turizm hareketliliğini açıklaması takdire değerdir. Bizim inancımız şudur ki bu bir başlangıç olacaktır. Bütün yaz boyunca tüm Ege'deki adalarda bu geçişkenlik sağlanacaktır."

"OLMASI GEREKEN BUYDU"

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de aynı denizi paylaşan komşu iki ülkenin cumhurbaşkanları ve üst düzey yöneticilerinin yaptığı bu toplantıları son derece olumlu bulduklarını belirtip, "Beklenen ve olması gereken buydu. 7 günlük muafiyet ve kapıda vize kolaylığı gibi uygulamalar, yolcu trafiğinin yönünü düşündüğümüzde, vize uygulayan ülke için de ticari ve turizm avantajları sağlamaktadır. Önemli bir gelir kaynağıdır bu trafik. Her geçen yıl Yunan adalarına giden Türk vatandaşlarının ya da Türkiye üzerinden Yunan adalarına giden dünya ülkesi insanlarının sayısı artıyor. Özellikle bundan önceki dönemlerde de uygulamaların göstermiş olduğu figürler, kapı vizesi uygulamalarında seyahat eden yolcu sayısının yüksek olduğunu gösteriyor. Bu yeni uygulamada da feribotlarımızın önemli bir miktarda yolcu taşıyacağını düşünüyorum" dedi.

Vizesiz seyahatin orta gelirli vatandaşların tatil planlarında da bir değişikliğe yol açabileceğini kaydeden Öztürk, "Ülkelerin vizelerle ilgili ücretlendirme kısımları değişiklik arz edebiliyor. Bu o ülkelerin aldığı kararlardır. Dövizin, Türk lirası karşısında yüksek olması Türk insanının harcama alışkanlığını değiştirebilir. Dövizdeki yükseliş daha az insanın yurt dışı seyahat planlamasına neden oluyor" diye konuştu.

VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK YUNAN ADALARI BELLİ OLDU

Tarih henüz belirlenmezken, ilerleyen süreçte konuya dair detayların Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

10 Yunan adası ise Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos, Leros olarak duyuruldu.

(DHA)





