Vodafone 5G'yi Avrupa'da oyun sektörüyle başlatacak

"Vodafone 5G ESL Mobile Open" turnuvası, 31 Mayıs’ta başlayacak ve 29 Eylül’e kadar devam edecek. Turnuvaya, Vodafone’un faaliyet gösterdiği, Türkiye dahil 17 ülkeden oyuncular katılacak.Turnuva kapsamında, online mobil oyun dünyasının en popüler oyunlarından arcade yarış oyunu “Asphalt 9: Legends” ve çokoyunculu savaş oyunu “PUBG MOBILE” için ayrı fikstürler uygulanacak.

Esporda bir dünya lideri olan ESL ile işbirliği yapan Vodafone, dünyanın ilk uluslararası 5G mobil espor turnuvasını düzenleyecek. “Vodafone 5G ESL Mobile Open” adıyla gerçekleştirilecek mobil oyun turnuvasının büyük finali, Vodafone’un 5G şebekesi üzerinden canlı oynanacak.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone Grubu, tüm dünyanın merakla beklediği 5G hizmetini Avrupa’da oyun sektörüyle başlatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Grubu Ticari Faaliyetler Direktörü Ahmed Essam, Vodafone 5G ESL Mobile Open’ turnuvasının Vodafone’un düşük gecikme süresi ve ultra yüksek hızlar sunan gerçek zamanlı 5G şebekesinin potansiyelini milyonlarca oyunsevere göstermek açısından bulunmaz bir fırsat olacağını belirtti.

“Vodafone 5G ESL Mobile Open” turnuvasında toplam 165 bin avroluk para ödülü dağıtılacak. “Asphalt 9: Legends” oyununun galibine 14 bin avro, birinci gelen “PUBG MOBILE” takımına ise toplam 40 bin avro para ödülü verilecek. Dereceye girenlere ayrıca, 5G uyumlu akıllı telefonlar ve başka ödüller de sunulacak.

Turnuvanın büyük finali, Milano Oyun Haftası kapsamında 28-29 Eylül tarihlerinde Vodafone’un 5G şebekesi üzerinden canlı oynanacak. Büyük final, Vodafone’un oyun sektörüne yönelik yüksek hızlı ve gerçek zamanlı 5G şebekesinin performansının sergilendiği önemli bir etkinlik olacak.

Turnuva, sadece online yapılacak eleme yarışlarının yanı sıra ESL One Birmingham, ESL One Köln ve Gamescom etkinlikleri kapsamında yapılacak eleme yarışlarını da kapsayacak. Online eleme yarışlarına, uyumlu bir Android ya da iOS mobil cihazla, herhangi bir internet bağlantısını kullanarak katılmak mümkün olacak.

5G şebekesiyle, oyunculara istedikleri yerden mobil cihazlarıyla yüksek performansla oyun oynama imkanı sunduklarını aktaran Essam, Espora ilgi ve katılım katlanarak artmaya devam ederken, oyun dünyasındaki pek çok temel becerinin dijital alanda faydalı ve aktarılabilir beceriler olarak karşılarına çıktığını dile getirdi.

ESL Üst Yöneticisi (CEO) Ralf Reichert de Vodafone ile birlikte, dünyanın en popüler oyunlarından bazılarını gerçek anlamda rekabetçi bir espor formatında sunduklarını kaydetti.

Böylece, ileri seviye espor meraklıları ile sıradan oyuncular arasında bir köprü kurduklarını vurgulayan Reichert, mobil espora ilginin daha da artacağına inandıklarını belirtti.

Reichert, bu turnuva için de faaliyet gösterdiği pek çok pazarda 5G’yi kullanıma sunmak üzere olan Vodafone gibi büyük bir iş ortağıyla çalışmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, hem dünyada hem de Türkiye’de espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri konumundayız. Türkiye’de espor pazarına 2 yıl önce gençlik markamız FreeZone ile girdik. 2017’de esporun en güçlü takımlarından Bahçeşehir SuperMassive eSports’un iş ortağı, 2018’de ise Türkiye’nin en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin isim sponsoru olduk.

İki yılda espor pazarına yaklaşık 12 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. ‘Vodafone 5G ESL Mobile Open’ turnuvasına Türkiye’den katılacak oyuncularımıza başarılar diliyoruz."

