"Vodafone Karakartallılar" Beşiktaşlı futbolcularla buluştu

İSTANBUL (AA) – Vodafone’un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği "Vodafone KaraKartal Hareketi", her ay üyelerine antrenman ziyareti kazandırmaya devam ediyor.

Vodafone açıklamasına göre, Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan şirket, alanında bir ilk olan "Vodafone KaraKartal Hareketi" ile Beşiktaşlı abonelerine kazandırmaya devam ediyor.

"Vodafone KaraKartal Hareketi"nin ayrıcalıklarından “Antrenman Ziyareti” faydası kapsamında mayıs çekilişini kazanan Soner Han, Coşkun Okyay, Akın Gürçay ve Şevki Batuhan isimli taraftarlar, Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmanda Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelerek keyifli bir gün yaşadı.

- Beşiktaş JK’ya 11 milyon TL’yi aşkın ek katkı

"Vodafone KaraKartal Hareketi" kapsamında Vodafone’un zengin tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş JK taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 5 ve 9 TL’lik destek paketleri ile takımlarına destek olabiliyor.

Bu paketler sayesinde aylık 1 ve 2 GB’lık sosyal medya internet paketlerine sahip olan taraftarlar ayrıca, Beşiktaş JK’nın kazandığı her maç için sosyal medyada geçerli olmak üzere 5 TL’lik destek paketinde 250 MB ve 9 TL’lik destek paketinde 500 MB Galibiyet Primi, takımla birlikte deplasmana seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ve kamp ziyareti, indirimli müze turu, imzalı forma, Kartal Yuvası indirimi, çocuğunu seremoniye çıkarma hakkı, Ayın Sürprizi gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor.